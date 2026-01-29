Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais drogas e armas na Bahia: apreensões crescem em 2025

Mais de dez toneladas de drogas e 7,6 mil armas foram retidas no estado no último ano

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05:30

Quase uma tonelada de maconha foi apreendida em Simões Filho em 7 de dezembro de 2025
Quase uma tonelada de maconha foi apreendida em Simões Filho em 7 de dezembro de 2025 Crédito: Divulgação/Polícia Militar da Bahia

O reforço na fiscalização em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo provocou uma reconfiguração das rotas do tráfico de drogas no país. Diante do cerco nos principais pontos de saída, organizações criminosas passaram a utilizar novos caminhos, e a Bahia emergiu como uma dessas alternativas, segundo o sociólogo e pesquisador da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Luiz Cláudio Lourenço. O movimento se reflete nos números. Em 2025, foram apreendidas aproximadamente 10 toneladas de entorpecentes em território baiano - um crescimento de 60% na comparação com 2024 e o maior volume desde 2021.

Para Lourenço, que pesquisa no Laboratório de Estudos em Crime e Sociedade (LASSOS-Ufba), o crescimento das apreensões indica que a Bahia se tornou uma nova rota atrativa para o tráfico internacional de entorpecentes. “Aconteceu o mesmo com outras capitais do Nordeste que têm portos e aeroportos que fazem rotas para outros países consumidores de drogas ilícitas”, acrescenta o especialista.

CV abastece a Ilha de Itaparica com armas e drogas

Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Polícia chega a ponto de armazenamento de armas e drogas do Comando Vermelho e prende dois em Salvador por Alberto Maraux/SSP
Técnicos de internet executados por facção por Reprodução
Operação Contenção cumpre 16 mandados de prisão contra a expansão do Comando Vermelho por territórios do RJ por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução/TV Globo
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Reprodução/TV Globo
Sete chefes do tráfico do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais por Divulgação
Advogados do Comando Vermelho atuavam na logística e lavagem de dinheiro e como garotos de recado da facção por Divulgação
Polícia investiga se integrante do Comando Vermelho viajou para Ucrânia para aprender técnicas de guerra por Reprodução
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
128 Mortos na Megaoperação do Policia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Centenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva /Agência Brasil
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
Falsa advogada do CV por Reprodução
Falsa advogada do CV por Reprodução
Falsa advogada do CV por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Lideranças do CV foram presas em Santa Cruz Cabrália por Reprodução
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Transferência dos 7 chefes do CV para presídios federais por Reprodução TV Globo
Vinícius é investigado por tráfico e por integrar o CV por Reprodução
Vinícius é investigado por tráfico e por integrar o CV por Reprodução
Vinícius é investigado por tráfico e por integrar o CV por Reprodução
Vinícius é investigado por tráfico e por integrar o CV por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
Casal do CV virou alvo de operação por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
Rafael foi morto em uma área do CV, mas não tinha envolvimento por Reprodução
Traficante de drogas e armas Phillip da Silva Gregório, o Professor, apontado como um dos chefes do CV, trocava mensagens com PMs por Reprodução
MA região é controlada pelo Comando Vermelho (CV), que vem sofrendo ataque do BDM por Bruno Wendel/CORREIO
Polêmica, Cosme de Farias e Vila Laura: operação mira áreas com atuação do CV por Arisson Marinho/CORREIO
Advogada que tinha como cliente integrante do PCC pode ter sido morta pelo CV por Acervo Pessaol
"Bibi Perigosa" liderava o CV em Santo Amaro da Purificação por Divulgação
Empresário assassinado usava a academia para guardar armas do CV em Dias d'Avila  por Divulgação
Moradores de Mangabeira vivem sob a tensão do CV por Bruno Wendel/CORREIO
Pichação do CV em fachada de casa no Curuzu por Arisson Marinho/CORREIO
Vermelhou: CV ocupa Itinga, em Lauro de Freitas por Reprodução
Escola Laura Sales de Almeida está há mais de 15 dias fechada por causa da briga entre o CV e o BDM por Reprodução
Escola fica próxima ao local dos confrontos entre o CV e o BDM por Bruno Wendel/CORREIO
Mistério: Quem matou Rafael? Jovem era querido, mas seu nome era por Reprodução
CV marca paredes para informar domínio em Mirantes de Periperi por Reprodução
Extorsão de comerciantes: CV usa dupla de motoqueiros para "taxa de proteção" por Marina Silva/CORREIO
1 de 96
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO

Em 2025, o estado teve 23 ocorrências de tráfico de drogas por dia, segundo dados são do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), base de dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas o que chama mesmo a atenção são os números de dezembro, mês em que mais de 6,5 toneladas drogas foram apreendidas – ou seja, cerca de 64.8% do total retido no ano.

Uma parte considerável desse valor veio de uma intervenção realizada em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, no dia 7 de dezembro. Na ocasião, foram apreendidos pela Polícia Militar cerca de 958 kg de maconha, a partir de uma denúncia de que um imóvel estaria sendo utilizado como local de armazenamento de drogas na região.

Segundo Lourenço, o aumento de apreensões pode ser tanto um reflexo de um trabalho mais eficiente das forças policiais quanto de maior circulação do produto na Bahia. Para uma avaliação mais precisa, ele ressalta a necessidade de um detalhamento maior sobre as circunstâncias das ocorrências, como os locais e as formas das apreensões, a fim de compreender o real significado desses números. As apreensões são feitas pelas polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal.

“Um exemplo, se a apreensão ocorreu em estradas, portos, aeroportos, estamos falando do possível aumento da circulação de drogas (da Bahia como rota de passagem). Se, por outro lado, essas apreensões ocorreram em locais de venda de drogas nas cidades baianas, estamos possivelmente diante do aumento do tráfico de drogas no varejo”, explica o especialista.

Apreensão de armas

O sociólogo afirma ainda que a mesma lógica é válida para as armas de fogo, cujas apreensões também cresceram entre 2024 e 2025. No ano passado, foram apreendidas 7.631 armas, o equivalente a 21 por dia – 21% a mais que em 2024 e o maior número da série histórica do Sinesp, que teve início em 2015. Os principais tipos foram revólveres (2.220), espingardas (1.901) e pistolas (1.659).

“Se as ações policiais se mantiveram iguais, provavelmente mais armas têm circulado pela Bahia. Contudo, este aumento também pode ser explicado se mais esforços de investigações e operações policiais foram feitos com este objetivo”, afirma Luiz Cláudio Lourenço.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o aumento das apreensões de armas e drogas foi garantido por medidas como o investimento de R$1,2 bilhão nas Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, nos últimos três anos.

Leia mais

Imagem - Conheça a agente da Transalvador que quebrou barreiras e integra grupo de elite

Conheça a agente da Transalvador que quebrou barreiras e integra grupo de elite

Imagem - Violência em Salvador causou 175 interrupções em unidades de saúde em 2025

Violência em Salvador causou 175 interrupções em unidades de saúde em 2025

Imagem - Bahia falha na proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência, aponta levantamento do TCE

Bahia falha na proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência, aponta levantamento do TCE

Mais recentes

Imagem - Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (29 de janeiro) em Salvador

Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (29 de janeiro) em Salvador
Imagem - Quais etapas do exame prático da CNH mais reprovam candidatos na Bahia?

Quais etapas do exame prático da CNH mais reprovam candidatos na Bahia?
Imagem - Preso em paraíso turístico, mandante de homicídios em Ipiaú ofereceu R$ 300 mil para ser solto

Preso em paraíso turístico, mandante de homicídios em Ipiaú ofereceu R$ 300 mil para ser solto

MAIS LIDAS

Imagem - Três apostas da Bahia faturam R$ 47 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Três apostas da Bahia faturam R$ 47 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Acompanhada de personal, mulher sofre mal súbito e morre em academia de Salvador
02

Acompanhada de personal, mulher sofre mal súbito e morre em academia de Salvador

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
03

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira
04

Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira