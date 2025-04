GRANDE PROCURA

Saída de 15 em 15 min: veja como está a travessia Salvador/Mar Grande neste feriado

A travessia está operando desde às 5h e conta com 10 embarcações à disposição do tráfego

Quem passa pelo Comércio vê a movimentação de pessoas nas imediações do Terminal Náutico da Bahia. A Travessia Salvador-Mar Grande registra um intenso movimento de embarque no Terminal Náutico da Bahia, nesta sexta-feira (18). No entanto, os passageiros encontram acesso praticamente sem fila de espera, já que o sistema está cumprindo horários de saída de 15 em 15 minutos. Com isso, quando o fluxo de passageiros aumenta, são abertos imediatamente horários extras, com intervalos a cada 15 minutos. A travessia está operando desde às 5h e conta com 10 embarcações à disposição do tráfego. >

Também é grande neste feriado de Sexta-feira Santa a procura pela Travessia Salvador-Morro de São Paulo e todos os catamarãs vão deixar o Terminal Náutico com lotação completa, pois as passagens de hoje foram todas vendidas. Do Terminal Náutico, os catamarãs saem às 8h30, 9h, 10h30 e 14h30. De Morro de São Paulo as saídas acontecem às 11h30, 12h30, 14h40 e 15h. A viagem direta de catamarã dura em média 2h e 20m. Também com movimento intenso de embarque no Terminal Náutico, as escunas de turismo começaram a zarpar às 8h para o tour pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos. No roteiro, são feitas duas paradas: uma na Ilha dos Frades e outra em Itaparica. O retorno das escunas a Salvador ocorre às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100.>