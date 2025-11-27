INVESTIGAÇÃO

Cremeb instaura sindicância para investigar médico baiano acusado de produzir Mounjaro ilegalmente

Gabriel Almeida é acusado de fazer parte de uma quadrilha que produz ilegalmente o medicamento; defesa nega acusação

Millena Marques

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 13:00

Gabriel Almeida Crédito: Reprodução/Instagram

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) determinou a abertura de sindicância ex officio contra o cirurgião-geral Gabriel Almeida, com o objetivo de apurar os fatos dentro das competências legais da autarquia federal. O médico foi alvo nesta quinta-feira (27) de uma operação da Polícia Federal acusado de fazer parte de uma quadrilha que fabrica ilegalmente o medicamento para emagrecimento Mounjaro

A sindicância ex officio é uma investigação instaurada pela própria atutoridade, por iniciativa própria, sem a necessidade de uma denúncia externa. O Cremeb disse que não havia sido oficialmente comunicado sobre a operação envolvendo Almeida.

“Em observância ao que dispõe o Código de Processo Ético-Profissional, o Cremeb ressalta que todos os procedimentos tramitam sob sigilo processual, garantindo o contraditório e a ampla defesa”, diz trecho da nota oficial.

O Conselho ainda ressaltou que eventuais sanções públicas aplicadas após o trânsito em julgado são divulgadas para conhecimento da sociedade, conforme prevê a legislação vigente.

Operação

O médico baiano Gabriel Almeida, que tem quase 750 mil seguidores no Instagram, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (27). Ele é acusado de fazer parte de uma quadrilha que fabrica ilegalmente o medicamento para emagrecimento Mounjaro.

A Operação Slim cumpre 24 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, em clínicas, laboratórios, estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos investigados. A ação tem o objetivo de desarticular uma rede dedicada à produção, fracionamento e comercialização clandestina do princípio ativo tirzepatida, utilizado em medicamentos injetáveis para tratamento de diabetes e obesidade.

A defesa de Gabriel Almeida disse que ele não fabrica, não manipula e não rotula qualquer espécie de medicamento. Também afirmou que a acusação é “tecnicamente impossível, visto que sua atuação profissional se restringe, exclusivamente, à medicina clínica e à docência”. Veja nota completa abaixo: