Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça cita 'descontrole emocional' e mantém prisão de mulher que esfaqueou filho de 8 anos

Caso aconteceu no último domingo (19), no bairro de São Caetano

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:02

Dercca
Dercca Crédito: Haeckel Dias/Polícia Civil

A Justiça determinou a prisão preventiva de Andreia Silva da Purificação, de 31 anos, que esfaqueou o filho de 8 anos no último domingo (19), no bairro de São Caetano, em Salvador. Na determinação, o juiz responsável pelo caso ressalta o 'descontrole emocional' da mulher e que ela tinha sinais de embriaguez ao ser presa em flagrante. O menino perdeu parte da visão.

O episódio de violência chocou os moradores do bairro, que foi socorrida por populares até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Caetano. Os golpes de faca atingiram a região da face, olho, tórax e dorso da criança. Segundo o juiz Horácio Moraes Pinheiro, a ação "revela completa ausência de sensibilidade moral e descontrole emocional da agente, colocando em risco a vida e a integridade física da vítima vulnerável". 

Leia mais

Imagem - Criança de 8 anos esfaqueada pela mãe em Salvador perdeu parte da visão

Criança de 8 anos esfaqueada pela mãe em Salvador perdeu parte da visão

Imagem - Mulher esfaqueia filho de 8 anos e é hostilizada em São Caetano

Mulher esfaqueia filho de 8 anos e é hostilizada em São Caetano

Os pontos foram levados em consideração para a conversão da prisão em flagrante para preventiva, em audiência de custódia na terça-feira (21). O Ministério Público da Bahia (MP-BA) opinou pela manutenção da prisão, enquanto a defesa de Andreia Silva solicitou a concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares. 

Para o juiz, as medidas cautelares são insuficientes diante da violência com que a autora agiu. "Analisando o caso concreto, portanto, firmo entendimento de que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP são absolutamente insuficientes e inadequadas para impedir novas lesões à ordem pública e para garantir a proteção da vítima", afirmou. 

Tags:

Violência

Mais recentes

Imagem - Defesa Civil aciona sirenes em duas comunidades de Salvador

Defesa Civil aciona sirenes em duas comunidades de Salvador
Imagem - A dois meses do Natal, shopping inaugura decoração com apresentação gratuita de Patati e Patatá

A dois meses do Natal, shopping inaugura decoração com apresentação gratuita de Patati e Patatá
Imagem - Salvador entra em alerta máximo por chuvas intensas; confira

Salvador entra em alerta máximo por chuvas intensas; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada