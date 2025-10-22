CRUELDADE

Justiça cita 'descontrole emocional' e mantém prisão de mulher que esfaqueou filho de 8 anos

Caso aconteceu no último domingo (19), no bairro de São Caetano

Maysa Polcri

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14:02

Dercca Crédito: Haeckel Dias/Polícia Civil

A Justiça determinou a prisão preventiva de Andreia Silva da Purificação, de 31 anos, que esfaqueou o filho de 8 anos no último domingo (19), no bairro de São Caetano, em Salvador. Na determinação, o juiz responsável pelo caso ressalta o 'descontrole emocional' da mulher e que ela tinha sinais de embriaguez ao ser presa em flagrante. O menino perdeu parte da visão.

O episódio de violência chocou os moradores do bairro, que foi socorrida por populares até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Caetano. Os golpes de faca atingiram a região da face, olho, tórax e dorso da criança. Segundo o juiz Horácio Moraes Pinheiro, a ação "revela completa ausência de sensibilidade moral e descontrole emocional da agente, colocando em risco a vida e a integridade física da vítima vulnerável".

Os pontos foram levados em consideração para a conversão da prisão em flagrante para preventiva, em audiência de custódia na terça-feira (21). O Ministério Público da Bahia (MP-BA) opinou pela manutenção da prisão, enquanto a defesa de Andreia Silva solicitou a concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares.