MÚSICA

Festival Radioca 2025 é cancelado por falta de apoio financeiro

Tradicional festival de música independente começou em 2015 e já teve 8 edições

Yan Inácio

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 17:12

Festival Radioca Crédito: Divulgação

A Tropicasa Produções, responsável pelo Festival Radioca, anunciou nesta quarta-feira (22) que a 9ª edição do evento foi cancelada por “falta de apoio financeiro”. Segundo a produção, o festival deve retornar em 2026, em data a ser definida.

“A suspensão do Radioca em 2025 expõe instabilidades do trabalho nas artes. Pela atuação distanciada das lógicas dos grandes mercados, o festival não é autossustentável, tampouco capaz de manter sua equipe numa operação continuada que permita dedicação constante aos processos de prospecção”, declarou a Tropicasa Produções.

Realizadas anualmente em Salvador desde 2015, as oito edições anteriores do Radioca foram patrocinadas por empresas privadas através do Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural (Fazcultura). A iniciativa da Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda da Bahia é baseada na renúncia de recebimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) associada a percentual de recursos privados.

De acordo com a produção, neste ano, mesmo habilitado a receber à captação pelo mecanismo, o festival não obteve sucesso no recebimento de recursos por grandes empresas, além de não ter sido contemplado em editais de financiamento público.

“Mesmo diante desta pausa, o Festival Radioca garante ter a sua 9ª edição no próximo ano, com os esforços e estrutura possíveis para seguir produzindo processos instigantes para a música da e na Bahia”, prometeu a produção do evento.

Última edição quase não aconteceu

A 8ª edição do Radioca quase foi cancelada em 2024. Na época, Luciano Matos, um dos curadores do evento, disse ao CORREIO que a confirmação de que o evento ocorreria só veio dois meses antes das apresentações, depois que uma cervejaria confirmou o patrocínio através do programa Fazcultura.

“Tem sido um ano difícil para festivais no Brasil e no mundo. Vamos fazer este ano com um orçamento que não é o que esperávamos, mas vamos fazer à altura do que sempre fizemos”, disse, na ocasião.