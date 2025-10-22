CRIME

Vitalmed alerta para venda atestados médicos em site fake

Empresa afirma que é vítima de fraude e alerta clientes

Maysa Polcri

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16:38

Site vende atestados médicos falsos Crédito: Reprodução

A Vitalmed, empresa especializada em atendimento pré-hospitalar e outros serviços na área de saúde, alerta para fraude feita com o nome da marca. Através de um site fake, criminosos oferecem atendimento em telemedicina e venda de atestados médicos falsos.

Em nota, a Vitalmed afirma que acionou o departamento jurídico para que sejam tomadas as medidas cabíveis e para que o conteúdo da marca seja retirado do ar. A venda de atestados médicos é ilegal.

A empresa reforça ainda que não realiza atendimentos, consultas ou emissão de documentos por sites que não sejam o oficial. A Vitalmed alertou ainda que os clientes devem sempre utilizar apenas seus canais oficiais na internet e nas redes sociais, e reiterou o compromisso com a transparência, a ética e a segurança de seus parceiros e associados.

Site vende atestados médicos falsos 1 de 3

Máfia de atestados falsos em Salvador

Em maio deste ano, uma reportagem do CORREIO revelou um esquema de venda de atestados médicos falsos em Salvador. Os criminosos utilizam papéis timbrados de Unidades de Pronto Atendimento (Upas) e vendem os documentos sem que os 'pacientes' tenham passado por consulta médica. Os atestados são vendidos a partir de R$ 30.