Vitalmed alerta para venda atestados médicos em site fake

Maysa Polcri
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16:38
A Vitalmed, empresa especializada em atendimento pré-hospitalar e outros serviços na área de saúde, alerta para fraude feita com o nome da marca. Através de um site fake, criminosos oferecem atendimento em telemedicina e venda de atestados médicos falsos.
Em nota, a Vitalmed afirma que acionou o departamento jurídico para que sejam tomadas as medidas cabíveis e para que o conteúdo da marca seja retirado do ar. A venda de atestados médicos é ilegal.
A empresa reforça ainda que não realiza atendimentos, consultas ou emissão de documentos por sites que não sejam o oficial. A Vitalmed alertou ainda que os clientes devem sempre utilizar apenas seus canais oficiais na internet e nas redes sociais, e reiterou o compromisso com a transparência, a ética e a segurança de seus parceiros e associados.
Site vende atestados médicos falsos
Em maio deste ano, uma reportagem do CORREIO revelou um esquema de venda de atestados médicos falsos em Salvador. Os criminosos utilizam papéis timbrados de Unidades de Pronto Atendimento (Upas) e vendem os documentos sem que os 'pacientes' tenham passado por consulta médica. Os atestados são vendidos a partir de R$ 30.
O caso já parou na Justiça. A segunda instância do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) manteve a justa causa aplicada a uma ex-funcionária de uma doceria no bairro da Graça. Ela estava grávida quando apresentou sete atestados médicos supostamente emitidos na UPA de San Martin. Apenas um deles era verdadeiro. Mesmo fornecendo documentos falsos, ela recorreu contra a justa causa - e perdeu o processo no TRT.