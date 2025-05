SALVADOR

Grávida é demitida por justa causa após apresentar sete atestados médicos

Funcionária trabalhava em doceria no bairro da Graça e apresentou documentos falsos

A Justiça baiana manteve a justa causa aplicada a uma ex-funcionária de uma doceria no bairro da Graça, em Salvador, após a comprovação de que ela apresentou seis atestados médicos falsos. Apenas um, do total de sete atestados, era verdadeiro. Os documentos falsificados foram utilizados para justificar faltas ao trabalho. A decisão foi tomada pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA).>

A suspeita teve início em novembro de 2022, quando a funcionária, que estava grávida, entregou um atestado com erro na grafia do nome do médico. A empresa entrou em contato com Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em San Martin, que informou que o profissional citado não atuava no local nem havia atendido a trabalhadora. >