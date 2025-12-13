Mari Gonzalez se emociona ao ver a Aurora Boreal ao lado de Pipo Marques na Finlândia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 09:35
Mari Gonzalez segue vivendo experiências emocionantes em sua viagem ao Círculo Polar Ártico, na Finlândia. Acompanhada do namorado, o cantor Pipo Marques, a influenciadora baiana se emocionou ao assistir à Aurora Boreal pela primeira vez.
“É indescritível ver o céu dançando sobre nós”, declarou Mari, ao compartilhar registros do momento nas redes sociais. “Eu esperava muito, mas não tanto!”, afirmou Pipo, nos comentários da publicação.
A viagem marca uma pausa na rotina intensa dos dois. No último dia 9, após uma maratona de compromissos, o casal mostrou a chegada a Rovaniemi, cidade que leva o título de “Terra do Papai Noel”. Mari não conteve a emoção ao ver a neve pela primeira vez na temporada. Ainda no aeroporto, registrou a euforia nos stories: “Não estou acreditando, não estou me aguentando. Que sonho”, disse, quase às lágrimas diante do cenário branco.