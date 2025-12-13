ÁRTICO

Mari Gonzalez se emociona ao ver a Aurora Boreal ao lado de Pipo Marques na Finlândia

“Eu esperava muito, mas não tanto!”, afirmou Pipo

Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 09:35

Mari Gonzalez se emociona ao ver a Aurora Boreal ao lado de Pipo Marques na Finlândia Crédito: Reprodução

Mari Gonzalez segue vivendo experiências emocionantes em sua viagem ao Círculo Polar Ártico, na Finlândia. Acompanhada do namorado, o cantor Pipo Marques, a influenciadora baiana se emocionou ao assistir à Aurora Boreal pela primeira vez.

“É indescritível ver o céu dançando sobre nós”, declarou Mari, ao compartilhar registros do momento nas redes sociais. “Eu esperava muito, mas não tanto!”, afirmou Pipo, nos comentários da publicação.