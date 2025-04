VIDA FIT

Mari Gonzalez e Pipo Marques exibem rotina de treinos em Dubai: 'Atletas'

Os dois têm postado vídeos se exercitando em destinos paradisíacos

Mari Gonzalez e Pipo Marques estão mostrando que não deixam a vida fitness de lado nem mesmo em uma viagem especial. Os dois estão curtindo dias de férias em Dubai, mas seguem mantendo a rotina de exercícios mesmo longe de casa. O cantor postou um vídeo nesta sexta-feira (4) em que aparece correndo ao lado da amada, do irmão, Rafa Marques, e da cunhada, Pati Guerra.

Prova citada por ele, a Corrida 100% Você estreou em Salvador no mês de janeiro e se prepara para duas novas edições: no próximo dia 12, em São Luís, e no dia 1º de maio, em Brasília.