Mari Gonzalez e Pipo Marques visitaram 6 países juntos; relembre as viagens do casal

Casal está junto há cerca de seis meses e compartilham viagens nas redes sociais

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 22:00

Mari Gonzalez e Pipo Marques no Atacama Crédito: Reprodução

Mari Gonzalez e Pipo Marques estão juntos há cerca de seis meses e, mesmo com o curto tempo de relacionamento, já conseguiram viajar bastante juntos. Ao longo desse período, o cantor e a influenciadora digital visitaram seis países juntos, além de algumas outras viagens por destinos brasileiros.

Entre os locais visitados pela ex-BBB e o filho de Bell Marques, estão países europeus, o deserto do Atacama, na América do Sul, praias no Nordeste e agora os dois estão aproveitando alguns dias por Marrocos.

A seguir, relembre as muitas viagens do casal:

Barra de São Miguel

Em abril deste ano, quando rolavam apenas boatos de um affair entre os dois, Mari e Pipo saíram para a primeira viagem juntos. Eles foram para Barra de São Miguel, no litoral de Alagoas e se hospedaram no mesmo resort de luxo.

Portugal

O casal assumiu o relacionamento publicamente no final de maio, quando Mari viajou junto da família marques para acompanhar o namorado, o cunhado e o sogro durante os shows que eles realizaram por Portugal.

No país europeu, a ex-BBB curtiu dias junto da família do amado. Eles foram a restaurantes, passearam pelas principais cidades do país e também visitaram praias em Algarve, região sul de Portugal conhecida pelas praias.

Amsterdã

Durante momentos de folga na turnê por Portugal, Mari e Pipo viajaram com Rafa Marquês e Patrícia Guerra para Amsterdã, a capital da Holanda. Por lá, eles passearam de barco nos canais e conheceram as principais atrações turísticas da cidade.

Bahia

Casal em Cabaceiras do Paraguaçu Crédito: Reprodução

A influenciadora e o cantor são baianos e costumam viajar bastante pelo estado. Eles fazem passeios de barco com a embarcação da família Marques e também já foram curtir uma festa de São João na fazenda Bell, localizada em Cabaceiras do Paraguaçu, a 158 km de Salvador.

Miami

Entre as viagens internacionais que fizeram este ano, os dois já foram a Miami, nos Estados Unidos, onde curtiram dias de sol e praia, tanto que Mari posou para fotos com um maiô cavado e ganhou um elogio do amado.

Deserto do Atacama

No último mês, o casal passou alguns dias viajando pelo deserto do Atacama, entre o Chile e a Bolívia. Eles aproveitaram diversas experiências diferentes durante os passeios, como trilhas, acampamentos à noite para ver as estrelas e também um voo de balão.

Marraquexe