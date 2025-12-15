TELEVISÃO

Ex-braço direito de Faustão revela sonho de ser abduzida: 'Oro para ver um OVNI'

Lucimara Parisi tem até tatuagem de ET no braço

15 de dezembro de 2025

Lucimara Parisi fez uma revelação inusitada ao falar sobre seu fascínio com o tema envolvendo extraterrestres. A jornalista, que ficou conhecida por atuar como diretora do Domingão do Faustão na Globo, detalhou a paixão pelo universo dos ETs e surpreendeu ao admitir que tem o desejo de ser abduzida.

Durante participação no programa "O Povo Quer Saber", da UOL, ela comentou sobre a homenagem permanente que fez no corpo, com uma tatuagem de um ET no braço. Ao explicar o motivo do desenho, Lucimara revelou que o fez "para ver se chama" a atenção dos extraterrestres para uma possível abdução.

"Eu oro para ver um OVNI. De tanto que eu sou maluca para ver. Para ter o contato. Eu acho que eles são legais, claro que tem muitos que não. Tem mais de 70 raças catalogadas", afirmou.

Lucimara confessou que o interesse pelo assunto surgiu ainda na juventude, após a leitura do livro "Eram os Deuses Astronautas?", obra que, segundo ela, mudou sua forma de pensar.

Ela também falou que tem o hábito de "observar o universo" todas as noites. Moradora da região da Granja Viana, na Grande São Paulo, a jornalista disse ter percebido "alterações estranhas" no céu, afirmando que "não tem mais estrela".