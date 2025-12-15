Acesse sua conta
Ex-braço direito de Faustão revela sonho de ser abduzida: 'Oro para ver um OVNI'

Lucimara Parisi tem até tatuagem de ET no braço

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10:16

Faustão e Lucimara Parisi
Faustão e Lucimara Parisi Crédito: Reprodução/TV Globo

Lucimara Parisi fez uma revelação inusitada ao falar sobre seu fascínio com o tema envolvendo extraterrestres. A jornalista, que ficou conhecida por atuar como diretora do Domingão do Faustão na Globo, detalhou a paixão pelo universo dos ETs e surpreendeu ao admitir que tem o desejo de ser abduzida.

Durante participação no programa "O Povo Quer Saber", da UOL, ela comentou sobre a homenagem permanente que fez no corpo, com uma tatuagem de um ET no braço. Ao explicar o motivo do desenho, Lucimara revelou que o fez "para ver se chama" a atenção dos extraterrestres para uma possível abdução.

"Eu oro para ver um OVNI. De tanto que eu sou maluca para ver. Para ter o contato. Eu acho que eles são legais, claro que tem muitos que não. Tem mais de 70 raças catalogadas", afirmou.

Lucimara confessou que o interesse pelo assunto surgiu ainda na juventude, após a leitura do livro "Eram os Deuses Astronautas?", obra que, segundo ela, mudou sua forma de pensar.

Ela também falou que tem o hábito de "observar o universo" todas as noites. Moradora da região da Granja Viana, na Grande São Paulo, a jornalista disse ter percebido "alterações estranhas" no céu, afirmando que "não tem mais estrela". 

Lucimara Parisi era conhecida como o 'braço direito' de Faustão e integrou a equipe do Domingão até 2009. Posteriormente, passou a trabalhar no Programa do Ratinho, onde permaneceu até meados de 2022.

