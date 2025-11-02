ASTROLOGIA

Descubra qual será o seu dia de sorte nesta semana (entre 3 e 9 de novembro)

Cada signo terá um momento especial nesta semana; veja o seu

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 18:00

Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Nesta semana entre os dias 3 e 9 de novembro, cada signo do zodíaco encontra um momento especial de sorte, com oportunidades de crescimento, viradas positivas e decisões que podem abrir novos caminhos. O segredo está em manter a mente aberta e confiar no próprio ritmo: o que parece lento hoje pode ser exatamente o que te conduz à conquista certa. Veja a previsão do "Your Tango".

Áries

Dia de sorte: quinta-feira, 6 de novembro

A semana promete avanços e decisões importantes. Você sentirá coragem para mudar algo que vinha te incomodando e poderá ter boas surpresas em assuntos práticos, como trabalho e finanças. É hora de seguir o impulso e confiar nas próprias escolhas.

Dica astrológica: a sorte está do lado de quem age com confiança.

As 3 qualidades de cada signo 1 de 12

Touro

Dia de sorte: sexta-feira, 7 de novembro

Reconhecimento e estabilidade marcam a semana. Você começa a ver resultados de esforços antigos e sente que está finalmente no caminho certo. É um ótimo momento para fortalecer parcerias e cuidar da vida material.

Dica astrológica: tudo o que é construído com calma tende a durar.

Gêmeos

Dia de sorte: quarta-feira, 5 de novembro

Ideias antigas voltam à tona com uma nova perspectiva. Você enxerga soluções criativas e encontra apoio de pessoas que acreditam em seus planos. Este é um bom dia para conversas importantes e decisões estratégicas.

Dica astrológica: use a mente aberta como seu maior trunfo.

Câncer

Dia de sorte: quinta-feira, 6 de novembro

A energia do dia favorece o amor, a harmonia e a reconciliação. Emoções ficam mais leves, e a intuição te guia nas relações. Também é um bom momento para se dedicar a algo criativo.

Dica astrológica: o coração sabe o caminho; ouça com atenção.

Veja como é cada signo 1 de 4

Leão

Dia de sorte: sexta-feira, 7 de novembro

Sua vida profissional ganha novo fôlego, e o reconhecimento chega de forma inesperada. Um convite, proposta ou chance de recomeço pode mudar seus planos para melhor.

Dica astrológica: o universo recompensa quem não tem medo de brilhar.

Virgem

Dia de sorte: terça-feira, 4 de novembro

A semana traz harmonia para a vida pessoal e familiar. Mudanças em casa ou conversas com pessoas próximas podem trazer clareza e equilíbrio emocional.

Dica astrológica: cuidar do que está perto é o que abre espaço para o novo.

Libra

Dia de sorte: domingo, 9 de novembro

Um insight importante muda sua forma de ver as coisas. Você encontra respostas que buscava e se sente mais livre para seguir em frente. É um ótimo dia para repensar planos e alinhar prioridades.

Dica astrológica: mudar de ideia é sinal de evolução, não de fraqueza.

Escorpião

Dia de sorte: quinta-feira, 6 de novembro

O magnetismo natural está em alta, e você atrai boas oportunidades com facilidade. Pessoas certas aparecem, e portas se abrem sem esforço. Confie na sua presença e siga o fluxo.

Dica astrológica: não corra atrás do que é seu, apenas esteja pronto para recebê-lo.

Sagitário

Dia de sorte: quarta-feira, 5 de novembro

O ritmo da semana pede calma e introspecção. Aproveite o momento para reorganizar ideias e cuidar do corpo e da mente. Ao desacelerar, você percebe novas soluções surgindo naturalmente.

Dica astrológica: o silêncio também traz respostas.

Capricórnio

Dia de sorte: sexta-feira, 7 de novembro

Um ciclo de conquistas se consolida. Você sente que seus esforços estão sendo recompensados e que o que antes parecia instável finalmente ganha forma.

Dica astrológica: a consistência é a sua maior aliada.

Aquário

Dia de sorte: quinta-feira, 6 de novembro

Mudanças positivas no trabalho ou em projetos pessoais. A sorte favorece quem ousa fazer diferente e aposta em novas ideias. É um bom dia para planejar movimentos estratégicos.

Dica astrológica: inovar é a forma mais segura de crescer.

Peixes

Dia de sorte: terça-feira, 4 de novembro

A semana começa com boas notícias e um novo fôlego profissional. O reconhecimento que você esperava pode finalmente chegar - ou abrir espaço para um novo começo.