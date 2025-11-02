Descubra qual será o seu dia de sorte nesta semana (entre 3 e 9 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 2 de novembro de 2025 às 18:00
Nesta semana entre os dias 3 e 9 de novembro, cada signo do zodíaco encontra um momento especial de sorte, com oportunidades de crescimento, viradas positivas e decisões que podem abrir novos caminhos. O segredo está em manter a mente aberta e confiar no próprio ritmo: o que parece lento hoje pode ser exatamente o que te conduz à conquista certa. Veja a previsão do "Your Tango".
Áries
Dia de sorte: quinta-feira, 6 de novembro
A semana promete avanços e decisões importantes. Você sentirá coragem para mudar algo que vinha te incomodando e poderá ter boas surpresas em assuntos práticos, como trabalho e finanças. É hora de seguir o impulso e confiar nas próprias escolhas.
Dica astrológica: a sorte está do lado de quem age com confiança.
Touro
Dia de sorte: sexta-feira, 7 de novembro
Reconhecimento e estabilidade marcam a semana. Você começa a ver resultados de esforços antigos e sente que está finalmente no caminho certo. É um ótimo momento para fortalecer parcerias e cuidar da vida material.
Dica astrológica: tudo o que é construído com calma tende a durar.
Gêmeos
Dia de sorte: quarta-feira, 5 de novembro
Ideias antigas voltam à tona com uma nova perspectiva. Você enxerga soluções criativas e encontra apoio de pessoas que acreditam em seus planos. Este é um bom dia para conversas importantes e decisões estratégicas.
Dica astrológica: use a mente aberta como seu maior trunfo.
Câncer
Dia de sorte: quinta-feira, 6 de novembro
A energia do dia favorece o amor, a harmonia e a reconciliação. Emoções ficam mais leves, e a intuição te guia nas relações. Também é um bom momento para se dedicar a algo criativo.
Dica astrológica: o coração sabe o caminho; ouça com atenção.
Leão
Dia de sorte: sexta-feira, 7 de novembro
Sua vida profissional ganha novo fôlego, e o reconhecimento chega de forma inesperada. Um convite, proposta ou chance de recomeço pode mudar seus planos para melhor.
Dica astrológica: o universo recompensa quem não tem medo de brilhar.
Virgem
Dia de sorte: terça-feira, 4 de novembro
A semana traz harmonia para a vida pessoal e familiar. Mudanças em casa ou conversas com pessoas próximas podem trazer clareza e equilíbrio emocional.
Dica astrológica: cuidar do que está perto é o que abre espaço para o novo.
Libra
Dia de sorte: domingo, 9 de novembro
Um insight importante muda sua forma de ver as coisas. Você encontra respostas que buscava e se sente mais livre para seguir em frente. É um ótimo dia para repensar planos e alinhar prioridades.
Dica astrológica: mudar de ideia é sinal de evolução, não de fraqueza.
Escorpião
Dia de sorte: quinta-feira, 6 de novembro
O magnetismo natural está em alta, e você atrai boas oportunidades com facilidade. Pessoas certas aparecem, e portas se abrem sem esforço. Confie na sua presença e siga o fluxo.
Dica astrológica: não corra atrás do que é seu, apenas esteja pronto para recebê-lo.
Sagitário
Dia de sorte: quarta-feira, 5 de novembro
O ritmo da semana pede calma e introspecção. Aproveite o momento para reorganizar ideias e cuidar do corpo e da mente. Ao desacelerar, você percebe novas soluções surgindo naturalmente.
Dica astrológica: o silêncio também traz respostas.
Capricórnio
Dia de sorte: sexta-feira, 7 de novembro
Um ciclo de conquistas se consolida. Você sente que seus esforços estão sendo recompensados e que o que antes parecia instável finalmente ganha forma.
Dica astrológica: a consistência é a sua maior aliada.
Aquário
Dia de sorte: quinta-feira, 6 de novembro
Mudanças positivas no trabalho ou em projetos pessoais. A sorte favorece quem ousa fazer diferente e aposta em novas ideias. É um bom dia para planejar movimentos estratégicos.
Dica astrológica: inovar é a forma mais segura de crescer.
Peixes
Dia de sorte: terça-feira, 4 de novembro
A semana começa com boas notícias e um novo fôlego profissional. O reconhecimento que você esperava pode finalmente chegar - ou abrir espaço para um novo começo.
Dica astrológica: acredite no tempo das coisas; ele está jogando a seu favor.