Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Descubra qual será o seu dia de sorte nesta semana (entre 3 e 9 de novembro)

Cada signo terá um momento especial nesta semana; veja o seu

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 18:00

Signos e boa sorte
Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

Nesta semana entre os dias 3 e 9 de novembro, cada signo do zodíaco encontra um momento especial de sorte, com oportunidades de crescimento, viradas positivas e decisões que podem abrir novos caminhos. O segredo está em manter a mente aberta e confiar no próprio ritmo: o que parece lento hoje pode ser exatamente o que te conduz à conquista certa. Veja a previsão do "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 3 signos vão enfrentar desafios em novembro; veja se o seu é um deles

3 signos vão enfrentar desafios em novembro; veja se o seu é um deles

Imagem - Os 5 signos mais arrogantes do zodíaco (e talvez o seu esteja na lista)

Os 5 signos mais arrogantes do zodíaco (e talvez o seu esteja na lista)

Imagem - Riqueza inesperada: 3 signos que vão ganhar muito dinheiro em novembro

Riqueza inesperada: 3 signos que vão ganhar muito dinheiro em novembro

Áries

Dia de sorte: quinta-feira, 6 de novembro

A semana promete avanços e decisões importantes. Você sentirá coragem para mudar algo que vinha te incomodando e poderá ter boas surpresas em assuntos práticos, como trabalho e finanças. É hora de seguir o impulso e confiar nas próprias escolhas.

Dica astrológica: a sorte está do lado de quem age com confiança.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Touro

Dia de sorte: sexta-feira, 7 de novembro

Reconhecimento e estabilidade marcam a semana. Você começa a ver resultados de esforços antigos e sente que está finalmente no caminho certo. É um ótimo momento para fortalecer parcerias e cuidar da vida material.

Dica astrológica: tudo o que é construído com calma tende a durar.

Gêmeos

Dia de sorte: quarta-feira, 5 de novembro

Ideias antigas voltam à tona com uma nova perspectiva. Você enxerga soluções criativas e encontra apoio de pessoas que acreditam em seus planos. Este é um bom dia para conversas importantes e decisões estratégicas.

Dica astrológica: use a mente aberta como seu maior trunfo.

Câncer

Dia de sorte: quinta-feira, 6 de novembro

A energia do dia favorece o amor, a harmonia e a reconciliação. Emoções ficam mais leves, e a intuição te guia nas relações. Também é um bom momento para se dedicar a algo criativo.

Dica astrológica: o coração sabe o caminho; ouça com atenção.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Leão

Dia de sorte: sexta-feira, 7 de novembro

Sua vida profissional ganha novo fôlego, e o reconhecimento chega de forma inesperada. Um convite, proposta ou chance de recomeço pode mudar seus planos para melhor.

Dica astrológica: o universo recompensa quem não tem medo de brilhar.

Virgem

Dia de sorte: terça-feira, 4 de novembro

A semana traz harmonia para a vida pessoal e familiar. Mudanças em casa ou conversas com pessoas próximas podem trazer clareza e equilíbrio emocional.

Dica astrológica: cuidar do que está perto é o que abre espaço para o novo.

Libra

Dia de sorte: domingo, 9 de novembro

Um insight importante muda sua forma de ver as coisas. Você encontra respostas que buscava e se sente mais livre para seguir em frente. É um ótimo dia para repensar planos e alinhar prioridades.

Dica astrológica: mudar de ideia é sinal de evolução, não de fraqueza.

Escorpião

Dia de sorte: quinta-feira, 6 de novembro

O magnetismo natural está em alta, e você atrai boas oportunidades com facilidade. Pessoas certas aparecem, e portas se abrem sem esforço. Confie na sua presença e siga o fluxo.

Dica astrológica: não corra atrás do que é seu, apenas esteja pronto para recebê-lo.

Sagitário

Dia de sorte: quarta-feira, 5 de novembro

O ritmo da semana pede calma e introspecção. Aproveite o momento para reorganizar ideias e cuidar do corpo e da mente. Ao desacelerar, você percebe novas soluções surgindo naturalmente.

Dica astrológica: o silêncio também traz respostas.

Capricórnio

Dia de sorte: sexta-feira, 7 de novembro

Um ciclo de conquistas se consolida. Você sente que seus esforços estão sendo recompensados e que o que antes parecia instável finalmente ganha forma.

Dica astrológica: a consistência é a sua maior aliada.

Aquário

Dia de sorte: quinta-feira, 6 de novembro

Mudanças positivas no trabalho ou em projetos pessoais. A sorte favorece quem ousa fazer diferente e aposta em novas ideias. É um bom dia para planejar movimentos estratégicos.

Dica astrológica: inovar é a forma mais segura de crescer.

Peixes

Dia de sorte: terça-feira, 4 de novembro

A semana começa com boas notícias e um novo fôlego profissional. O reconhecimento que você esperava pode finalmente chegar - ou abrir espaço para um novo começo.

Dica astrológica: acredite no tempo das coisas; ele está jogando a seu favor.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada