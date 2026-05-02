Peão de 25 anos morre após ser pisoteado por touro em rodeio

Carol Neves
Publicado em 2 de maio de 2026 às 17:33
O peão Ranner Luan, de 25 anos, morreu na manhã deste sábado (2) depois de sofrer um grave acidente durante um rodeio realizado em Alvorada d’Oeste, em Rondônia. Ele chegou a ser socorrido em estado crítico e encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal (Heuro), mas não resistiu.
Imagens registradas no evento mostram o momento em que o competidor cai na arena e acaba sendo pisoteado por um touro. Após o acidente, a equipe de resgate entrou imediatamente no local, conseguiu conter o animal e iniciou o atendimento ao peão ainda na arena, segundo o portal G1.
Ranner deu entrada no hospital por volta das 3h20 da madrugada, em condição considerada extremamente grave. Ele foi assistido por equipes das áreas de cirurgia geral, neurologia, clínica médica e ortopedia, que tentaram estabilizar seu quadro, informou a unidade. Mesmo com todos os esforços médicos, o peão morreu por volta das 10h30.
Em nota, a organização do rodeio afirmou que prestou suporte desde os primeiros momentos e que acompanha o caso. O evento declarou ainda que a segurança dos participantes segue protocolos rigorosos e reforçou a disposição para colaborar com as investigações, além de manifestar solidariedade à família e aos amigos de Ranner Luan.