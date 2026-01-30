DF

Advogada de Débora do Batom foi uma das atingidas por raio em ato de Nikolas: 'Achei que era uma bomba'

Taniéli Telles relembra episódio e diz que raio "levantou as pessoas do chão"

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14:18

Cinco dias após ser atingida por um raio durante uma manifestação política no DF convocada por Nikolas Ferreira, a advogada Taniéli Telles, que atua na defesa de Débora Rodrigues, conhecida como “Débora do Batom”, afirmou que está bem e não teve sequelas graves. O relato foi feito em uma live nas redes sociais.

Taniéli contou que o impacto da descarga elétrica foi imediato e a arremessou ao chão. “Eu senti uma dor muita forte. Quando vi, eu estava no chão, fui arremessada para trás. Eu ouvi um estrondo muito forte, um clarão, aí olhei para o lado e tinha muita gente caída. Eu tentei levantar, mas não conseguia, parecia que eu estava colada no chão”, relatou.

Segundo a advogada, a intensidade da dor a fez imaginar que se tratava de um ataque. “Achei que era uma bomba que tinha me atingido, um tiro no ombro, porque a dor é muito forte. O raio levantou as pessoas do chão, eu nunca tinha visto isso. Teve um rapaz que estava com o celular, que explodiu na barriga.”

Ela disse que, no primeiro momento, recusou atendimento médico, apesar das dores em diferentes partes do corpo. Mais tarde, foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Depois, eu fui atendida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu. Eu fiquei com o braço dormente na hora, mas já consegui retomar os movimentos normalmente. O médico do Samu disse que era normal ficar com o corpo dolorido”, explicou.

Taniéli também classificou como um “milagre” o fato de não ter sofrido consequências mais graves e afirmou ter ficado impressionada com o número de pessoas feridas no local. À época, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou que dezenas de manifestantes precisaram de atendimento médico, sem registro de mortes.

Taniéli Telles atua na defesa da baiana Débora Rodrigues, conhecida nacionalmente após pichar com batom a estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.