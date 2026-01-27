BRASÍLIA

Jovem teve costas rasgadas por raio em ato de Nikolas: 'Achei que tinha 1h de vida'

Eduardo Linhares continua internado e disse que não sentia nada “do pescoço para baixo”

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 13:56

Crédito: Imagem cedida para o Portal Metrópoles

“Para mim, naquele momento, iria ficar vivo por mais uma hora.” Esse foi o sentimento do jovem Eduardo Linhares, de 17 anos. Ele foi uma das dezenas de pessoas que foram atingidas por um raio, na tarde de domingo (25), durante a manifestação do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), próximo ao Memorial JK.

“Estava chovendo muito e, de repente, no espaço de um segundo, olhei uma explosão em cima de mim e, depois, senti como se meu corpo tivesse sido jogado para trás. Parecia que a minha alma tinha se descolado. Depois, não me lembro de mais nada”, disse.

