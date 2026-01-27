Acesse sua conta
Jovem teve costas rasgadas por raio em ato de Nikolas: 'Achei que tinha 1h de vida'

Eduardo Linhares continua internado e disse que não sentia nada “do pescoço para baixo”

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 13:56

“Para mim, naquele momento, iria ficar vivo por mais uma hora.” Esse foi o sentimento do jovem Eduardo Linhares, de 17 anos. Ele foi uma das dezenas de pessoas que foram atingidas por um raio, na tarde de domingo (25), durante a manifestação do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), próximo ao Memorial JK.

“Estava chovendo muito e, de repente, no espaço de um segundo, olhei uma explosão em cima de mim e, depois, senti como se meu corpo tivesse sido jogado para trás. Parecia que a minha alma tinha se descolado. Depois, não me lembro de mais nada”, disse.

Grupo de caminhada do deputado Nikolas Ferreira

Brasília tem fortes chuvas no fim de semana por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Ruas ficaram alagadas na capital da República por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Raio atingiu grupo de Nikolas Ferreira por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Corrente elétrica teria descido pelo guindaste e atingido as pessoas que estavam nas proximidades. por Vinicius Schmidt/Metrópoles
17 pessoas foram levadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) por Vinicius Schmidt/Metrópoles
Outras 16 foram levadas para Hospital de Base. por Vinicius Schmidt/Metrópoles
