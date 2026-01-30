Acesse sua conta
Novo ciclone do ano se forma e põe sete estados em alerta para chuvas intensas; veja rota

Sistema começa a se formar nesta sexta-feira e pode provocar temporais e granizo em várias áreas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15:10

Novo ciclone se forma
Novo ciclone se forma Crédito: Reprodução

Pela terceira vez em 2026, um ciclone extratropical entra no radar da meteorologia brasileira e acende o alerta para condições severas do tempo em diferentes regiões do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sistema começa a se formar nesta sexta-feira e deve provocar chuvas fortes, além de risco de queda de granizo.

Os impactos mais significativos são esperados em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo, a atuação do fenômeno tende a ser mais pontual e com menor intensidade.

A origem do ciclone está associada a uma área de baixa pressão que avança do Paraguai em direção ao Sudeste. No decorrer do fim de semana, o sistema se desloca para o Oceano Atlântico, onde se intensifica em mar aberto e passa a seguir com trajetória em direção ao Sul do país.

Especialistas explicam que ciclones extratropicais são fenômenos relativamente comuns, sobretudo durante o outono e o inverno e com maior frequência no Sul. Ainda assim, a ocorrência já pela terceira vez neste ano chama a atenção.

Trajetória prevista do ciclone

Sexta-feira (30): formação do ciclone extratropical sobre o Paraguai, com deslocamento rumo ao Sudeste;

Sábado (31): avanço para o Oceano Atlântico, mantendo influência sobre o Sudeste;

Domingo (1): sistema se aprofunda em mar aberto e segue em direção ao Sul.

