Novo ciclone do ano se forma e põe sete estados em alerta para chuvas intensas; veja rota

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15:10
Pela terceira vez em 2026, um ciclone extratropical entra no radar da meteorologia brasileira e acende o alerta para condições severas do tempo em diferentes regiões do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sistema começa a se formar nesta sexta-feira e deve provocar chuvas fortes, além de risco de queda de granizo.
Os impactos mais significativos são esperados em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo, a atuação do fenômeno tende a ser mais pontual e com menor intensidade.
Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador
A origem do ciclone está associada a uma área de baixa pressão que avança do Paraguai em direção ao Sudeste. No decorrer do fim de semana, o sistema se desloca para o Oceano Atlântico, onde se intensifica em mar aberto e passa a seguir com trajetória em direção ao Sul do país.
Especialistas explicam que ciclones extratropicais são fenômenos relativamente comuns, sobretudo durante o outono e o inverno e com maior frequência no Sul. Ainda assim, a ocorrência já pela terceira vez neste ano chama a atenção.
Trajetória prevista do ciclone
Sexta-feira (30): formação do ciclone extratropical sobre o Paraguai, com deslocamento rumo ao Sudeste;
Sábado (31): avanço para o Oceano Atlântico, mantendo influência sobre o Sudeste;
Domingo (1): sistema se aprofunda em mar aberto e segue em direção ao Sul.