Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Celebridade mais rica do mundo acumula R$ 7 bilhões e tem menos de 10 mil seguidores no Instagram

Diretor de Hollywood acumula fortuna bilionária com filmes, negócios e participação em parques temáticos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:18

Steven Spielberg
Steven Spielberg Crédito: Reprodução

A nova lista de bilionários divulgada pela Forbes em 2026 mostra uma mudança que foge do óbvio: a celebridade mais rica do mundo não é um astro da música nem um ídolo do esporte. Pelo segundo ano seguido, o topo do ranking ficou com o cineasta Steven Spielberg, com patrimônio estimado em US$ 7,1 bilhões.

O levantamento aponta que 22 celebridades aparecem entre os bilionários neste ano, somando cerca de US$ 48,1 bilhões, valor acima do registrado em 2025, quando 18 nomes reuniam aproximadamente US$ 39 bilhões.

Steven Spielberg

Steven Spielberg por Reprodução
Steven Spielberg por Reprodução
Steven Spielberg por Reprodução
Steven Spielberg por Reprodução
Steven Spielberg por Reprodução
Steven Spielberg por Reprodução
Steven Spielberg por Reprodução
Steven Spielberg por Reprodução
Steven Spielberg por Reprodução
Steven Spielberg por Reprodução
Steven Spielberg por Reprodução
Steven Spielberg por Reprodução
1 de 12
Steven Spielberg por Reprodução

Aos 79 anos, Spielberg construiu uma carreira marcada por sucessos que atravessam gerações. Entre os principais títulos estão E.T. – O Extraterrestre, Jurassic Park, Tubarão e a franquia Indiana Jones, que ajudaram a consolidá-lo como o diretor de maior bilheteria da história.

Além dos cinemas, a fortuna do cineasta é impulsionada por acordos comerciais firmados ao longo das últimas décadas. Um dos mais relevantes é o contrato com a Universal Studios, que garante participação na receita de ingressos de parques temáticos com atrações baseadas em seus filmes.

Leia mais

Imagem - Com fortuna de R$ 4,2 trilhões, homem mais rico do mundo vive em casa simples de 37 m²

Com fortuna de R$ 4,2 trilhões, homem mais rico do mundo vive em casa simples de 37 m²

Imagem - Mulher mais rica do Brasil odeia ostentar fortuna bilionária e se dedica a ajudar quem precisa

Mulher mais rica do Brasil odeia ostentar fortuna bilionária e se dedica a ajudar quem precisa

Imagem - Veja quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo e a fortuna de cada uma delas

Veja quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo e a fortuna de cada uma delas

Outro pilar financeiro é a produtora Amblin Entertainment, responsável por diversos projetos de sucesso na TV e no cinema. Spielberg também é cofundador da DreamWorks, empresa que ampliou sua atuação no setor e reforçou sua posição entre os nomes mais ricos do entretenimento.

Presente na lista da Forbes desde 1994, Spielberg alcançou o primeiro lugar pela primeira vez em 2025 e manteve a liderança neste ano.

Na segunda colocação aparece George Lucas, com fortuna estimada em US$ 5,2 bilhões. Criador da franquia Star Wars, ele acumulou grande parte do patrimônio após vender a Lucasfilm para a Disney.

Mesmo com décadas de carreira, Spielberg segue ativo. O próximo projeto do diretor, o thriller de ficção científica “Dia D”, tem estreia prevista no Brasil para 11 de junho de 2026.

Mais recentes

Imagem - Dia do Trabalhador: 100 mensagens para enviar no WhatsApp de chefes, colegas e clientes

Dia do Trabalhador: 100 mensagens para enviar no WhatsApp de chefes, colegas e clientes
Imagem - Dia da Literatura Brasileira: 12 famosos que já lançaram livros e você provavelmente não sabia

Dia da Literatura Brasileira: 12 famosos que já lançaram livros e você provavelmente não sabia
Imagem - Anjo da Guarda aponta proteção para 3 signos nesta sexta-feira (1° de maio): caminhos são guardados

Anjo da Guarda aponta proteção para 3 signos nesta sexta-feira (1° de maio): caminhos são guardados