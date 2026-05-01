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Celebridade mais rica do mundo acumula R$ 7 bilhões e tem menos de 10 mil seguidores no Instagram

Diretor de Hollywood acumula fortuna bilionária com filmes, negócios e participação em parques temáticos

Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:18

Steven Spielberg Crédito: Reprodução

A nova lista de bilionários divulgada pela Forbes em 2026 mostra uma mudança que foge do óbvio: a celebridade mais rica do mundo não é um astro da música nem um ídolo do esporte. Pelo segundo ano seguido, o topo do ranking ficou com o cineasta Steven Spielberg, com patrimônio estimado em US$ 7,1 bilhões.

O levantamento aponta que 22 celebridades aparecem entre os bilionários neste ano, somando cerca de US$ 48,1 bilhões, valor acima do registrado em 2025, quando 18 nomes reuniam aproximadamente US$ 39 bilhões.

Steven Spielberg 1 de 12

Aos 79 anos, Spielberg construiu uma carreira marcada por sucessos que atravessam gerações. Entre os principais títulos estão E.T. – O Extraterrestre, Jurassic Park, Tubarão e a franquia Indiana Jones, que ajudaram a consolidá-lo como o diretor de maior bilheteria da história.

Além dos cinemas, a fortuna do cineasta é impulsionada por acordos comerciais firmados ao longo das últimas décadas. Um dos mais relevantes é o contrato com a Universal Studios, que garante participação na receita de ingressos de parques temáticos com atrações baseadas em seus filmes.

Outro pilar financeiro é a produtora Amblin Entertainment, responsável por diversos projetos de sucesso na TV e no cinema. Spielberg também é cofundador da DreamWorks, empresa que ampliou sua atuação no setor e reforçou sua posição entre os nomes mais ricos do entretenimento.

Presente na lista da Forbes desde 1994, Spielberg alcançou o primeiro lugar pela primeira vez em 2025 e manteve a liderança neste ano.

Na segunda colocação aparece George Lucas, com fortuna estimada em US$ 5,2 bilhões. Criador da franquia Star Wars, ele acumulou grande parte do patrimônio após vender a Lucasfilm para a Disney.