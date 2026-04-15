Veja quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo e a fortuna de cada uma delas

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Fernanda Varela
Publicado em 15 de abril de 2026 às 10:00
A nova lista das pessoas mais ricas do mundo, divulgada pela Forbes em abril de 2026, mostra um cenário de forte oscilação entre as maiores fortunas globais. O mês de março foi marcado por perdas expressivas, com queda de quase 5% nos principais índices do mercado americano, como S&P 500 e Nasdaq, impactados por tensões internacionais. Como resultado, nove dos dez bilionários mais ricos do planeta ficaram mais pobres no período.
As 10 pessoas mais ricas do mundo
Juntas, as dez maiores fortunas do mundo perderam mais de US$ 100 bilhões em um único mês, passando a somar cerca de US$ 2,5 trilhões no início de abril. Mesmo com esse recuo, os valores seguem em patamares históricos e reforçam a concentração de riqueza em poucos nomes ligados, principalmente, ao setor de tecnologia.
No topo da lista permanece Elon Musk, com fortuna estimada em US$ 817 bilhões, cerca de R$ 4,21 trilhões. Apesar de ter perdido aproximadamente US$ 22 bilhões no mês, o empresário segue com uma vantagem ampla sobre o segundo colocado, com mais de três vezes a riqueza do concorrente mais próximo.
A liderança de Musk foi reforçada por movimentos recentes envolvendo suas empresas. A SpaceX, principal ativo do bilionário, ganhou ainda mais valor após a integração com a empresa de inteligência artificial xAI. O negócio avaliou o grupo combinado em cerca de US$ 1,25 trilhão e impulsionou significativamente sua fortuna.
Na segunda posição aparece Larry Page, com fortuna estimada em US$ 237 bilhões, mesmo após perder cerca de US$ 20 bilhões no período. Em seguida está Jeff Bezos, com US$ 223 bilhões, que voltou ao top 3 pela primeira vez desde outubro, mesmo com leve queda em seu patrimônio.
O cofundador do Google Sergey Brin caiu para a quarta posição após perder US$ 18 bilhões, ficando com cerca de US$ 219 bilhões. Já Mark Zuckerberg se mantém entre os cinco primeiros, sustentado pelo desempenho das ações da empresa.
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Na sequência aparecem Larry Ellison, Jensen Huang, Michael Dell, Rob Walton e Bernard Arnault, que fecha o top 10 após registrar a maior perda do mês, com queda de US$ 28 bilhões.
O ranking de abril também trouxe mudanças importantes. Apenas quatro nomes mantiveram suas posições em relação ao mês anterior, mostrando a volatilidade das grandes fortunas. Entre as novidades, Rob Walton voltou ao top 10 pela primeira vez em pelo menos três anos, representando a família mais rica dos Estados Unidos.
Outro destaque foi Michael Dell, único bilionário do grupo a registrar crescimento no período. Ele subiu da 13ª para a 8ª posição após aumentar sua fortuna em cerca de US$ 2 bilhões.
Entre as quedas mais relevantes, o espanhol Amancio Ortega saiu do top 10 e passou a ocupar a 14ª posição, enquanto Warren Buffett também deixou o grupo, caindo para o 11º lugar após perder US$ 7 bilhões.
A lista ainda destaca a mulher mais rica do mundo, Alice Walton, que ocupa a 13ª posição global com fortuna estimada em US$ 131 bilhões. Sua riqueza vem da participação herdada no Walmart, empresa fundada por seu pai, Sam Walton.
A Forbes acompanha bilionários desde 1987 e, em março de 2026, identificou 3.428 pessoas com patrimônio superior a US$ 1 bilhão. O ranking reforça como essas fortunas estão diretamente ligadas ao desempenho das empresas e do mercado financeiro, o que explica as oscilações frequentes mesmo entre os mais ricos do planeta.