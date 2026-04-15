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Veja quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo e a fortuna de cada uma delas

Ranking da Forbes registra perdas bilionárias, mudanças no top 10 e mantém liderança isolada de Elon Musk

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de abril de 2026 às 10:00

Elon Musk
Elon Musk Crédito: Shutterstock

A nova lista das pessoas mais ricas do mundo, divulgada pela Forbes em abril de 2026, mostra um cenário de forte oscilação entre as maiores fortunas globais. O mês de março foi marcado por perdas expressivas, com queda de quase 5% nos principais índices do mercado americano, como S&P 500 e Nasdaq, impactados por tensões internacionais. Como resultado, nove dos dez bilionários mais ricos do planeta ficaram mais pobres no período.

As 10 pessoas mais ricas do mundo

1º Elon MuskFortuna: US$ 817 bilhões (R$ 4,21 trilhões) por Reprodução
2º Larry PageFortuna: US$ 237 bilhões (R$ 1,22 trilhão) por Marcin Mycielski/Wkimedia Commons
3º Jeff BezosFortuna: US$ 223 bilhões (R$ 1,15 trilhão) por Shutterstock
4º Sergey BrinFortuna: US$ 219 bilhões (R$ 1,13 trilhão) por Reprodução
5º Mark ZuckerbergFortuna: cerca de US$ 210 bilhões (estimativa baseada no ranking) por Reprodução
6º Larry EllisonFortuna: cerca de US$ 180 bilhões (estimativa baseada no ranking) por Reprodução
7º Jensen HuangFortuna: cerca de US$ 150 bilhões (estimativa baseada no ranking) por Reprodução
8º Michael DellFortuna: US$ 143,1 bilhões (R$ 738,4 bilhões) por Hartmann Studios/Divulgação
9º Rob WaltonFortuna: cerca de US$ 140 bilhões (estimativa baseada no ranking) por Divulgação
10º Bernard ArnaultFortuna: US$ 142,5 bilhões (R$ 735,3 bilhões) por Frederic Legrand / Shutterstock
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1º Elon MuskFortuna: US$ 817 bilhões (R$ 4,21 trilhões) por Reprodução

Juntas, as dez maiores fortunas do mundo perderam mais de US$ 100 bilhões em um único mês, passando a somar cerca de US$ 2,5 trilhões no início de abril. Mesmo com esse recuo, os valores seguem em patamares históricos e reforçam a concentração de riqueza em poucos nomes ligados, principalmente, ao setor de tecnologia.

No topo da lista permanece Elon Musk, com fortuna estimada em US$ 817 bilhões, cerca de R$ 4,21 trilhões. Apesar de ter perdido aproximadamente US$ 22 bilhões no mês, o empresário segue com uma vantagem ampla sobre o segundo colocado, com mais de três vezes a riqueza do concorrente mais próximo.

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A liderança de Musk foi reforçada por movimentos recentes envolvendo suas empresas. A SpaceX, principal ativo do bilionário, ganhou ainda mais valor após a integração com a empresa de inteligência artificial xAI. O negócio avaliou o grupo combinado em cerca de US$ 1,25 trilhão e impulsionou significativamente sua fortuna.

Na segunda posição aparece Larry Page, com fortuna estimada em US$ 237 bilhões, mesmo após perder cerca de US$ 20 bilhões no período. Em seguida está Jeff Bezos, com US$ 223 bilhões, que voltou ao top 3 pela primeira vez desde outubro, mesmo com leve queda em seu patrimônio.

O cofundador do Google Sergey Brin caiu para a quarta posição após perder US$ 18 bilhões, ficando com cerca de US$ 219 bilhões. Já Mark Zuckerberg se mantém entre os cinco primeiros, sustentado pelo desempenho das ações da empresa.

Veja 10 curiosidades sobre Elon Musk

Nascido na África do Sul: Ele nasceu em Pretória, em 28 de junho de 1971, filho de uma modelo canadense e um engenheiro sul-africano por Reprodução
Criou um videogame aos 12 anos: Desenvolveu e vendeu o jogo Blastar por US$ 500 por Reprodução
Abandonou Stanford após 2 dias: Ingressou na universidade em 1995, mas deixou o curso para fundar a Zip2 por Reprodução
Participou de filmes e séries: Fez participações especiais em "Homem de Ferro 2", "The Big Bang Theory", "Os Simpsons" e "Rick and Morty" por Reprodução
Não fundou a Tesla: Entrou na empresa como investidor e presidente do conselho, após a fundação por Martin Eberhard e Marc Tarpenning por Shutterstock
Tem 10 filhos vivos: Cinco com Justine Wilson, três com Grimes e dois com Shivon Zilis por Shutterstock
Dormia no chão no início da carreira: Durante os primeiros anos em que fundou empresas, ele chegou a dormir no chão do escritório por Shutterstock
Gosta de ficção científica: Livros como "Fundação" de Isaac Asimov e "O Guia do Mochileiro das Galáxias" influenciaram sua visão de futuro por Shutterstock
Ofereceu seu esperma para amigos: Para ajudar a aumentar a população mundial, ele teria oferecido seu esperma a amigos, segundo fontes próximas por Shutterstock
Mudanças de humor intensas: Ele alterna entre "modo engenheiro", "modo demônio" e "modo bobão", conforme relatos de pessoas próximas por Shutterstock
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Nascido na África do Sul: Ele nasceu em Pretória, em 28 de junho de 1971, filho de uma modelo canadense e um engenheiro sul-africano por Reprodução

Na sequência aparecem Larry Ellison, Jensen Huang, Michael Dell, Rob Walton e Bernard Arnault, que fecha o top 10 após registrar a maior perda do mês, com queda de US$ 28 bilhões.

O ranking de abril também trouxe mudanças importantes. Apenas quatro nomes mantiveram suas posições em relação ao mês anterior, mostrando a volatilidade das grandes fortunas. Entre as novidades, Rob Walton voltou ao top 10 pela primeira vez em pelo menos três anos, representando a família mais rica dos Estados Unidos.

Outro destaque foi Michael Dell, único bilionário do grupo a registrar crescimento no período. Ele subiu da 13ª para a 8ª posição após aumentar sua fortuna em cerca de US$ 2 bilhões.

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Entre as quedas mais relevantes, o espanhol Amancio Ortega saiu do top 10 e passou a ocupar a 14ª posição, enquanto Warren Buffett também deixou o grupo, caindo para o 11º lugar após perder US$ 7 bilhões.

A lista ainda destaca a mulher mais rica do mundo, Alice Walton, que ocupa a 13ª posição global com fortuna estimada em US$ 131 bilhões. Sua riqueza vem da participação herdada no Walmart, empresa fundada por seu pai, Sam Walton.

A Forbes acompanha bilionários desde 1987 e, em março de 2026, identificou 3.428 pessoas com patrimônio superior a US$ 1 bilhão. O ranking reforça como essas fortunas estão diretamente ligadas ao desempenho das empresas e do mercado financeiro, o que explica as oscilações frequentes mesmo entre os mais ricos do planeta.

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