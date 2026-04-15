BILIONÁRIOS

Veja quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo e a fortuna de cada uma delas

Ranking da Forbes registra perdas bilionárias, mudanças no top 10 e mantém liderança isolada de Elon Musk

Fernanda Varela

Publicado em 15 de abril de 2026 às 10:00

Elon Musk Crédito: Shutterstock

A nova lista das pessoas mais ricas do mundo, divulgada pela Forbes em abril de 2026, mostra um cenário de forte oscilação entre as maiores fortunas globais. O mês de março foi marcado por perdas expressivas, com queda de quase 5% nos principais índices do mercado americano, como S&P 500 e Nasdaq, impactados por tensões internacionais. Como resultado, nove dos dez bilionários mais ricos do planeta ficaram mais pobres no período.

As 10 pessoas mais ricas do mundo 1 de 10

Juntas, as dez maiores fortunas do mundo perderam mais de US$ 100 bilhões em um único mês, passando a somar cerca de US$ 2,5 trilhões no início de abril. Mesmo com esse recuo, os valores seguem em patamares históricos e reforçam a concentração de riqueza em poucos nomes ligados, principalmente, ao setor de tecnologia.

No topo da lista permanece Elon Musk, com fortuna estimada em US$ 817 bilhões, cerca de R$ 4,21 trilhões. Apesar de ter perdido aproximadamente US$ 22 bilhões no mês, o empresário segue com uma vantagem ampla sobre o segundo colocado, com mais de três vezes a riqueza do concorrente mais próximo.

A liderança de Musk foi reforçada por movimentos recentes envolvendo suas empresas. A SpaceX, principal ativo do bilionário, ganhou ainda mais valor após a integração com a empresa de inteligência artificial xAI. O negócio avaliou o grupo combinado em cerca de US$ 1,25 trilhão e impulsionou significativamente sua fortuna.

Na segunda posição aparece Larry Page, com fortuna estimada em US$ 237 bilhões, mesmo após perder cerca de US$ 20 bilhões no período. Em seguida está Jeff Bezos, com US$ 223 bilhões, que voltou ao top 3 pela primeira vez desde outubro, mesmo com leve queda em seu patrimônio.

O cofundador do Google Sergey Brin caiu para a quarta posição após perder US$ 18 bilhões, ficando com cerca de US$ 219 bilhões. Já Mark Zuckerberg se mantém entre os cinco primeiros, sustentado pelo desempenho das ações da empresa.

Veja 10 curiosidades sobre Elon Musk 1 de 10

Na sequência aparecem Larry Ellison, Jensen Huang, Michael Dell, Rob Walton e Bernard Arnault, que fecha o top 10 após registrar a maior perda do mês, com queda de US$ 28 bilhões.

O ranking de abril também trouxe mudanças importantes. Apenas quatro nomes mantiveram suas posições em relação ao mês anterior, mostrando a volatilidade das grandes fortunas. Entre as novidades, Rob Walton voltou ao top 10 pela primeira vez em pelo menos três anos, representando a família mais rica dos Estados Unidos.

Outro destaque foi Michael Dell, único bilionário do grupo a registrar crescimento no período. Ele subiu da 13ª para a 8ª posição após aumentar sua fortuna em cerca de US$ 2 bilhões.

Entre as quedas mais relevantes, o espanhol Amancio Ortega saiu do top 10 e passou a ocupar a 14ª posição, enquanto Warren Buffett também deixou o grupo, caindo para o 11º lugar após perder US$ 7 bilhões.

A lista ainda destaca a mulher mais rica do mundo, Alice Walton, que ocupa a 13ª posição global com fortuna estimada em US$ 131 bilhões. Sua riqueza vem da participação herdada no Walmart, empresa fundada por seu pai, Sam Walton.