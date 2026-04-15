Anjo da Guarda indica clareza para 3 signos nesta quarta (15 de abril): respostas começam a aparecer

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Fernanda Varela
Publicado em 15 de abril de 2026 às 00:00
A quarta-feira (15) começa com uma energia de definição. O Anjo da Guarda indica que dúvidas e incertezas tendem a se resolver, trazendo mais clareza sobre caminhos que estavam confusos.
A orientação é observar os sinais e confiar no que se revela. Para três signos, o momento será de entendimento.
Touro
Taurinos podem finalmente enxergar uma situação com mais clareza, principalmente no campo emocional. O Anjo da Guarda indica fim de dúvidas.
O ideal será confiar no que ficou evidente.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Libra
Librianos podem ter respostas que estavam esperando há algum tempo. O dia favorece decisões mais seguras.
O momento pede posicionamento.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Peixes
Piscianos podem perceber algo que antes estava oculto. A intuição estará mais forte e pode guiar escolhas importantes.
O recado é confiar no que sente.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia
Quando a clareza chega, decidir se torna mais fácil. Preste atenção aos sinais.