ENTENDA

Mulher mais rica do Brasil desaparece de ranking de bilionários e motivo surpreende

Reclassificação de nacionalidade faz Vicky Safra deixar ranking de bilionários do país mesmo com fortuna em alta

Fernanda Varela

Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:00

Vicky Sarfati Safra Crédito: Reprodução/ O Globo

A lista de bilionários divulgada pela Forbes em 2026 trouxe uma mudança que chamou atenção: a saída de Vicky Safra do ranking principal de brasileiros mais ricos do mundo.



A alteração não tem relação com perda de patrimônio. Pelo contrário. A fortuna da bilionária cresceu de cerca de US$ 20,7 bilhões em 2025 para aproximadamente US$ 25,7 bilhões em 2026, mantendo seu nome entre as maiores riquezas globais.

Vicky Safra 1 de 7

O motivo da mudança foi outro: a Forbes passou a classificá-la como grega, e não mais brasileira. Nascida na Grécia e posteriormente naturalizada no Brasil, Vicky teve sua nacionalidade revista no ranking global, o que a retirou da lista principal de bilionários brasileiros.

Mesmo fora dessa classificação específica, ela continua aparecendo em recortes voltados ao Brasil e segue como uma das maiores fortunas ligadas ao país.

Com a reclassificação, Vicky Safra deixou de aparecer como brasileira no ranking global. Na prática, ela segue como a mulher mais rica ligada ao país, mas, dentro da lista oficial da Forbes, quem passa a ocupar o posto no Brasil é Ana Lucia de Mattos Barretto Villela.

Viúva do banqueiro Joseph Safra, Vicky Safra herdou parte do império financeiro construído pela família, que tem origem no Oriente Médio e atuação global. No Brasil, o grupo consolidou o Banco Safra como um dos principais bancos privados.

Após a morte de Joseph Safra, os negócios foram divididos entre os herdeiros. Enquanto um dos filhos passou a comandar operações internacionais, outro assumiu a liderança das atividades no Brasil.

Discreta e longe dos holofotes, Vicky Safra vive atualmente na Suíça e atua à frente de uma fundação filantrópica criada com o marido. Apesar de não participar diretamente da gestão das empresas, ela segue ligada ao patrimônio da família, que inclui ativos financeiros e imobiliários em diferentes países.

A mudança reacendeu discussões sobre os critérios usados pela Forbes para definir a nacionalidade dos bilionários. Fatores como local de nascimento, cidadania e residência podem influenciar diretamente na classificação final.