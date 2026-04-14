Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher mais rica do Brasil desaparece de ranking de bilionários e motivo surpreende

Reclassificação de nacionalidade faz Vicky Safra deixar ranking de bilionários do país mesmo com fortuna em alta

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:00

Vicky Sarfati Safra
Vicky Sarfati Safra Crédito: Reprodução/ O Globo

A lista de bilionários divulgada pela Forbes em 2026 trouxe uma mudança que chamou atenção: a saída de Vicky Safra do ranking principal de brasileiros mais ricos do mundo.

A alteração não tem relação com perda de patrimônio. Pelo contrário. A fortuna da bilionária cresceu de cerca de US$ 20,7 bilhões em 2025 para aproximadamente US$ 25,7 bilhões em 2026, mantendo seu nome entre as maiores riquezas globais.

Vicky Safra

Vicky Safra por Reprodução
Vicky Safra por Reprodução
Vicky Safra por Reprodução
Vicky Safra por Reprodução
Vicky Safra por Reprodução
Vicky Safra por Reprodução
Vicky Safra por Reprodução
1 de 7
Vicky Safra por Reprodução

O motivo da mudança foi outro: a Forbes passou a classificá-la como grega, e não mais brasileira. Nascida na Grécia e posteriormente naturalizada no Brasil, Vicky teve sua nacionalidade revista no ranking global, o que a retirou da lista principal de bilionários brasileiros.

Mesmo fora dessa classificação específica, ela continua aparecendo em recortes voltados ao Brasil e segue como uma das maiores fortunas ligadas ao país.

Com a reclassificação, Vicky Safra deixou de aparecer como brasileira no ranking global. Na prática, ela segue como a mulher mais rica ligada ao país, mas, dentro da lista oficial da Forbes, quem passa a ocupar o posto no Brasil é Ana Lucia de Mattos Barretto Villela.

Viúva do banqueiro Joseph Safra, Vicky Safra herdou parte do império financeiro construído pela família, que tem origem no Oriente Médio e atuação global. No Brasil, o grupo consolidou o Banco Safra como um dos principais bancos privados.

Após a morte de Joseph Safra, os negócios foram divididos entre os herdeiros. Enquanto um dos filhos passou a comandar operações internacionais, outro assumiu a liderança das atividades no Brasil.

Leia mais

Imagem - Você está correndo risco e deve parar de usar esse item comum na academia agora mesmo; veja 7 motivos

Você está correndo risco e deve parar de usar esse item comum na academia agora mesmo; veja 7 motivos

Imagem - Com fortuna de R$ 700 bilhões, mulher mais rica do mundo herdou império do Walmart e doa bilhões

Com fortuna de R$ 700 bilhões, mulher mais rica do mundo herdou império do Walmart e doa bilhões

Imagem - Com fortuna de R$ 4,2 trilhões, homem mais rico do mundo vive em casa simples de 37 m²

Com fortuna de R$ 4,2 trilhões, homem mais rico do mundo vive em casa simples de 37 m²

Discreta e longe dos holofotes, Vicky Safra vive atualmente na Suíça e atua à frente de uma fundação filantrópica criada com o marido. Apesar de não participar diretamente da gestão das empresas, ela segue ligada ao patrimônio da família, que inclui ativos financeiros e imobiliários em diferentes países.

A mudança reacendeu discussões sobre os critérios usados pela Forbes para definir a nacionalidade dos bilionários. Fatores como local de nascimento, cidadania e residência podem influenciar diretamente na classificação final.

Mesmo com a reclassificação, a família Safra permanece entre as mais influentes do sistema financeiro global, e a fortuna de Vicky continua em crescimento.

Mais recentes

Imagem - Carta da Chave domina o Baralho Cigano desta quarta (15 de abril): soluções e caminhos se abrem

Carta da Chave domina o Baralho Cigano desta quarta (15 de abril): soluções e caminhos se abrem
Imagem - Anjo da Guarda indica clareza para 3 signos nesta quarta (15 de abril): respostas começam a aparecer

Anjo da Guarda indica clareza para 3 signos nesta quarta (15 de abril): respostas começam a aparecer
Imagem - Leandro Boneco vence última Prova do Líder do BBB 26

Leandro Boneco vence última Prova do Líder do BBB 26