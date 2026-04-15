TAROT CIGANO

Carta da Chave domina o Baralho Cigano desta quarta (15 de abril): soluções e caminhos se abrem

O dia é marcado por respostas, decisões importantes e desbloqueio de situações que estavam travadas

Fernanda Varela

Publicado em 15 de abril de 2026 às 00:01

A Chave Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira (15) chega com a energia da carta da Chave, que simboliza solução, libertação e respostas esperadas. O momento favorece decisões assertivas e situações que finalmente começam a se resolver.

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No campo emocional, o dia pode trazer esclarecimentos importantes. Conversas tendem a ser mais diretas, facilitando acordos e entendimento entre as pessoas. É um bom momento para resolver pendências afetivas.

Na vida prática, a Chave indica abertura de caminhos. Projetos podem avançar, respostas chegam e decisões ganham mais segurança. O que estava travado tende a encontrar uma saída.

No aspecto espiritual, a carta representa proteção e orientação. O dia favorece a conexão com a intuição e a percepção de sinais que indicam qual direção seguir.