Carta da Chave domina o Baralho Cigano desta quarta (15 de abril): soluções e caminhos se abrem

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Fernanda Varela
Publicado em 15 de abril de 2026 às 00:01
A quarta-feira (15) chega com a energia da carta da Chave, que simboliza solução, libertação e respostas esperadas. O momento favorece decisões assertivas e situações que finalmente começam a se resolver.
Tarot Cigano
No campo emocional, o dia pode trazer esclarecimentos importantes. Conversas tendem a ser mais diretas, facilitando acordos e entendimento entre as pessoas. É um bom momento para resolver pendências afetivas.
Na vida prática, a Chave indica abertura de caminhos. Projetos podem avançar, respostas chegam e decisões ganham mais segurança. O que estava travado tende a encontrar uma saída.
No aspecto espiritual, a carta representa proteção e orientação. O dia favorece a conexão com a intuição e a percepção de sinais que indicam qual direção seguir.
A orientação é aproveitar o momento com confiança. As respostas estão mais claras, e agir agora pode trazer bons resultados.