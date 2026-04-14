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Suzane von Richthofen vai participar do reality A Fazenda 18? Veja o que já se sabe

Emissora mantém silêncio sobre o elenco e nome segue repercutindo nas redes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:11

Suzane von Richthofen
Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

O nome de Suzane von Richthofen voltou a dominar as redes sociais nesta terça-feira (14) após rumores de que ela estaria sendo cotada para integrar o elenco de A Fazenda. A 18ª edição do programa, prevista para o segundo semestre de 2026, ainda está em fase de pré-produção e, como costuma acontecer, diferentes nomes passam a circular antes da confirmação oficial.

A repercussão foi imediata, impulsionada pelo histórico do caso que marcou o país. Suzane foi condenada pelo assassinato dos próprios pais, crime ocorrido em 2002 e que segue como um dos mais conhecidos do Brasil. Desde que passou ao regime aberto, o interesse público em torno da vida dela fora da prisão aumentou, o que também se reflete em produções audiovisuais.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje

Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução
Suzane von Richthofen e Felipe por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen virou costureira na cadeia e faz itens infantis por Reprodução
Suzane von Richthofen estuda Direito por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Documentário da Netflix sobre Suzane von Richthofen deve abordar culpa, passado e nova vida por Reprodução
Suzane von Richthofen aparece rindo ao relembrar passado em documentário inédito da Netflix por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
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Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução

Nos últimos anos, o caso foi retratado em filmes e séries, e há ainda um documentário biográfico em desenvolvimento por parte da Netflix. Esse tipo de projeto pode, inclusive, envolver cláusulas contratuais que dificultem a participação em realities durante o período.

Nos bastidores da televisão, a avaliação recorrente é que perfis com grande repercussão midiática costumam ser considerados estratégicos para impulsionar audiência, especialmente em realities como A Fazenda, que aposta em nomes polêmicos e já conhecidos do público. Ainda assim, a eventual participação enfrentaria entraves.

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Entre eles, a necessidade de autorização judicial para participar de um programa de confinamento, já que Suzane cumpre pena em regime aberto. Além disso, compromissos já firmados no audiovisual poderiam limitar negociações.

Apesar da força do rumor, a informação foi negada pelo jornalista Gabriel Perline, que afirmou que a escalação não procede. Até o momento, a Record não comentou o assunto nem confirmou qualquer nome para o elenco.

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Com isso, a possível participação segue apenas no campo das especulações, embora o episódio evidencie como nomes de grande impacto continuam sendo usados como termômetro de interesse do público antes mesmo do anúncio oficial.

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