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Marrone prepara cantinho da cachaça para Leonardo em nova mansão: 'Todo tipo de bebida'

Cantor revelou que reservou um cantinho exclusivo para o amigo e abriu o coração sobre amizade de décadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de maio de 2026 às 20:00

Leonardo e Marrone
Leonardo e Marrone Crédito: Reprodução

A amizade entre Marrone e Leonardo deve ganhar um novo capítulo em breve. Durante uma entrevista, o cantor revelou que está preparando um espaço especial para receber o sertanejo em sua nova mansão, em Goiânia.

Segundo Marrone, o pedido partiu de Poliana Rocha, esposa de Leonardo, e o ambiente já está sendo planejado para atender aos gostos do amigo.

"A Poliana já pediu, eu já deixei o canto do Leonardo. Estou deixando o canto dele. O dia que ele for lá, vai estar todo quanto é tipo de bebida. É cerveja Cabaré, que ele gosta, todas as bebidas vão estar lá. Quando ele chegar, vou falar: 'Seu cantinho está ali'", contou, entre risos.

Cantor Leonardo

Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha, Leonardo e Zé Felipe por Reprodução
Ana Castela embarcou em viagem familiar com Zé Felipe e Leonardo por Reprodução/Instagram
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Zé Felipe, Virginia Fonseca e Leonardo por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
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Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução

Além da brincadeira, Marrone fez uma declaração emocionada ao falar sobre a relação construída ao longo dos anos.

"Leonardo é meu irmão. Eu não sei se em outra vida a gente foi alguma coisa, mas nós tínhamos que nos encontrar nessa vida. Eu amo o Leonardo mais do que um irmão. Tenho muita gratidão por ele. Já fez muita coisa boa para mim nessa vida", afirmou.

O sertanejo também relembrou que sua ligação com a família começou por meio de Leandro, mas se fortaleceu ainda mais com Leonardo ao longo das décadas.

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"Foi ele quem me apresentou o Bruno há 40 anos. Me levou na casa dele e mudou a minha vida. Meu carinho e minha gratidão são eternos. Quando eu sair de casa, a casa é sua", declarou.

A amizade entre os artistas é uma das mais conhecidas do universo sertanejo e segue firme mesmo após décadas de carreira, parceria e histórias compartilhadas nos bastidores da música brasileira.

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