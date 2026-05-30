Marrone prepara cantinho da cachaça para Leonardo em nova mansão: 'Todo tipo de bebida'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 30 de maio de 2026 às 20:00
A amizade entre Marrone e Leonardo deve ganhar um novo capítulo em breve. Durante uma entrevista, o cantor revelou que está preparando um espaço especial para receber o sertanejo em sua nova mansão, em Goiânia.
Segundo Marrone, o pedido partiu de Poliana Rocha, esposa de Leonardo, e o ambiente já está sendo planejado para atender aos gostos do amigo.
"A Poliana já pediu, eu já deixei o canto do Leonardo. Estou deixando o canto dele. O dia que ele for lá, vai estar todo quanto é tipo de bebida. É cerveja Cabaré, que ele gosta, todas as bebidas vão estar lá. Quando ele chegar, vou falar: 'Seu cantinho está ali'", contou, entre risos.
Cantor Leonardo
Além da brincadeira, Marrone fez uma declaração emocionada ao falar sobre a relação construída ao longo dos anos.
"Leonardo é meu irmão. Eu não sei se em outra vida a gente foi alguma coisa, mas nós tínhamos que nos encontrar nessa vida. Eu amo o Leonardo mais do que um irmão. Tenho muita gratidão por ele. Já fez muita coisa boa para mim nessa vida", afirmou.
O sertanejo também relembrou que sua ligação com a família começou por meio de Leandro, mas se fortaleceu ainda mais com Leonardo ao longo das décadas.
"Foi ele quem me apresentou o Bruno há 40 anos. Me levou na casa dele e mudou a minha vida. Meu carinho e minha gratidão são eternos. Quando eu sair de casa, a casa é sua", declarou.
A amizade entre os artistas é uma das mais conhecidas do universo sertanejo e segue firme mesmo após décadas de carreira, parceria e histórias compartilhadas nos bastidores da música brasileira.