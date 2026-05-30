Maria Bethânia volta a ser destaque em painel gigante na Times Square

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 30 de maio de 2026 às 12:14
Maria Bethânia voltou a ganhar projeção internacional ao aparecer, pela segunda vez, em um painel gigante na Times Square, um dos pontos mais famosos de Nova York, nos Estados Unidos.
A homenagem faz parte de uma ação promovida pelo Spotify. A artista foi escolhida como capa e co-curadora da playlist EQUAL Brasil, iniciativa da plataforma dedicada a valorizar vozes femininas da música.
Maria Bethânia
O registro foi compartilhado nas redes sociais da cantora e mostrou o rosto de Bethânia estampado em um dos grandes telões da região. "Do Recôncavo da Bahia para a Times Square!", diz a legenda da publicação.
A playlist reúne músicas interpretadas por mulheres e destaca grandes nomes da MPB. Além de estampar a capa da seleção musical, Bethânia participou da curadoria do conteúdo.
Esta não é a primeira vez que a artista recebe o destaque. Em abril deste ano, ela já havia aparecido nos painéis da Times Square pela mesma iniciativa do Spotify.
Considerada uma das maiores intérpretes da música brasileira, Maria Bethânia acumula mais de cinco décadas de carreira e segue sendo reverenciada por diferentes gerações de fãs. O novo destaque em Nova York reforça a dimensão internacional de sua trajetória e a relevância de sua obra na cultura brasileira.