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Luana Piovani diz que relação com filho de 14 anos era tóxica:  'Vivia com um algoz em casa'

Atriz diz que decisão de o garoto morar com o pai melhorou o ambiente familiar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2026 às 10:46

Luana Piovani e o filho Dom
Luana Piovani e o filho Dom Crédito: Reprodução

A atriz Luana Piovani revelou que enfrentou um período difícil na convivência com o filho mais velho, Dom, de 14 anos, antes de o adolescente passar a morar com o pai, Pedro Scooby. Segundo ela, a mudança representou uma virada positiva na dinâmica familiar.

Em entrevista ao jornal O Globo, Piovani descreveu o clima dentro de casa na época como tenso e marcado por confrontos frequentes. “Nem filho. A maternidade é uma obsessão, e filho é manipulador. Você vai deixando acontecer porque ama, acha que vai melhorar. Vi que estava vivendo um inferno, com um algoz em casa que todo dia empurrava o punhal mais pra dentro.”

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução/Instagram
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Luana Piovani por Reprodução
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Luana Piovani por Reprodução

A atriz contou que decidiu aceitar a mudança do filho após perceber que ele poderia estar mais feliz vivendo com o pai. Atualmente, ela mora em Portugal com os outros dois filhos mais novos, os gêmeos Bem e Liz, de 11 anos. 

“Consegui ter a grandeza e generosidade de perceber que a felicidade dele não estava aqui comigo. Ele tinha o direito de viver com o pai. Foi bom para todos. Dom está feliz, nossa relação virou uma lua de mel, Pedro está mais responsável e tem me surpreendido.”

Exposição pública e posicionamentos

Durante a entrevista, Piovani também comentou que não evita se manifestar publicamente por receio de constranger o filho. Para ela, enfrentar as consequências das próprias atitudes faz parte do processo de aprendizado.

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“Não é. Talvez, o que vá dizer seria injusto, mas eu não vou me melindrar porque o Dom vai passar vergonha. Não vou deixar de falar. Ele vai aprender passando vergonha porque eu passei vergonha com a minha mãe. E ela sempre esteve certa. Sempre a vi lutar pelos pelos direitos dela?”

A atriz afirmou ainda que a postura firme diante de conflitos tem relação direta com a educação que recebeu da mãe, a quem atribui parte importante de sua personalidade.

“Vem. Com certeza, minha mãe é responsável por 50% da minha força. Ninguém passava na frente dela na fila. Sempre entendi que o direito de um vai até quando começa o do outro, porque minha mãe sempre fez isso.. Não posso deixar de lutar e de falar as coisas. Talvez seja egoísta o que estou falando e não é nem sobre o Dom, mas para todo mundo. Chateou? Vai pagar a terapia, vai tomar o remédio. O que não dá é para ficar no silêncio diante de tantas atrocidade acontecendo.”

Disputa judicial por pensão

Luana Piovani também comentou que a discussão judicial com Pedro Scooby envolvendo pensão alimentícia ainda não foi encerrada. Ao avaliar a situação, afirmou que o processo segue em andamento.

“É pra dar uma nota? Acho que seis e meio, porque aí passa de ano. Estou na Justiça ainda, porque ele me dá três mariolas e eu quero metade do pacote de mariola. Inclusive, não vejo a hora da gente começar a receber pra criar filho”.

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