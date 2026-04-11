Luana Piovani diz que relação com filho de 14 anos era tóxica:  'Vivia com um algoz em casa'

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Carol Neves
Publicado em 11 de abril de 2026 às 10:46
A atriz Luana Piovani revelou que enfrentou um período difícil na convivência com o filho mais velho, Dom, de 14 anos, antes de o adolescente passar a morar com o pai, Pedro Scooby. Segundo ela, a mudança representou uma virada positiva na dinâmica familiar.
Em entrevista ao jornal O Globo, Piovani descreveu o clima dentro de casa na época como tenso e marcado por confrontos frequentes. “Nem filho. A maternidade é uma obsessão, e filho é manipulador. Você vai deixando acontecer porque ama, acha que vai melhorar. Vi que estava vivendo um inferno, com um algoz em casa que todo dia empurrava o punhal mais pra dentro.”
Luana Piovani
A atriz contou que decidiu aceitar a mudança do filho após perceber que ele poderia estar mais feliz vivendo com o pai. Atualmente, ela mora em Portugal com os outros dois filhos mais novos, os gêmeos Bem e Liz, de 11 anos.
Exposição pública e posicionamentos
Durante a entrevista, Piovani também comentou que não evita se manifestar publicamente por receio de constranger o filho. Para ela, enfrentar as consequências das próprias atitudes faz parte do processo de aprendizado.
“Não é. Talvez, o que vá dizer seria injusto, mas eu não vou me melindrar porque o Dom vai passar vergonha. Não vou deixar de falar. Ele vai aprender passando vergonha porque eu passei vergonha com a minha mãe. E ela sempre esteve certa. Sempre a vi lutar pelos pelos direitos dela?”
A atriz afirmou ainda que a postura firme diante de conflitos tem relação direta com a educação que recebeu da mãe, a quem atribui parte importante de sua personalidade.
“Vem. Com certeza, minha mãe é responsável por 50% da minha força. Ninguém passava na frente dela na fila. Sempre entendi que o direito de um vai até quando começa o do outro, porque minha mãe sempre fez isso.. Não posso deixar de lutar e de falar as coisas. Talvez seja egoísta o que estou falando e não é nem sobre o Dom, mas para todo mundo. Chateou? Vai pagar a terapia, vai tomar o remédio. O que não dá é para ficar no silêncio diante de tantas atrocidade acontecendo.”
Disputa judicial por pensão
Luana Piovani também comentou que a discussão judicial com Pedro Scooby envolvendo pensão alimentícia ainda não foi encerrada. Ao avaliar a situação, afirmou que o processo segue em andamento.
“É pra dar uma nota? Acho que seis e meio, porque aí passa de ano. Estou na Justiça ainda, porque ele me dá três mariolas e eu quero metade do pacote de mariola. Inclusive, não vejo a hora da gente começar a receber pra criar filho”.