ASTROLOGIA

Universo muda o rumo da semana e entrega recomeço poderoso para Áries, Gêmeos, Virgem e Aquário hoje (11 de maio)

O dia favorece decisões importantes, recomeços e oportunidades que podem mudar o rumo da semana

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de maio de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de dias marcados por ansiedade, espera e sensação de estagnação, a segunda-feira traz uma energia muito mais forte de movimento, clareza e retomada para alguns signos do zodíaco. O universo começa a empurrar situações que estavam paradas, abre espaço para conversas decisivas e faz muita gente perceber que não dá mais para continuar vivendo da mesma forma. O dia de hoje, 11 de maio, favorece mudanças rápidas, novos planos e até oportunidades que surgem de maneira inesperada. Para quatro signos, esta segunda pode marcar o início de uma nova fase emocional, profissional ou pessoal, trazendo aquela sensação rara de que, finalmente, as coisas estão começando a se encaixar novamente.

Áries: Você entra nesta segunda com uma energia extremamente forte de iniciativa e coragem. Depois de um período em que parecia estar apenas apagando incêndios emocionais, finalmente sente que recuperou o controle da própria vida. O universo favorece decisões rápidas, mudanças de planos e atitudes que podem abrir caminhos importantes ainda nesta semana. Existe também chance de receber uma notícia capaz de acelerar algo que vinha demorando demais para acontecer.

Dica cósmica: Pare de esperar o momento perfeito. O movimento certo começa agora.

Perfume ideal para Áries 1 de 4

Gêmeos: Conversas importantes prometem mudar completamente o clima da sua semana. O universo movimenta contatos, mensagens, reencontros e situações inesperadas que podem trazer respostas muito aguardadas. Você estará mais carismático, convincente e aberto para novas possibilidades, o que ajuda tanto na vida pessoal quanto profissional. Uma oportunidade aparentemente simples pode acabar se tornando muito maior do que parece inicialmente.

Dica cósmica: Nem toda mudança chega fazendo barulho, algumas começam com uma simples conversa.

Perfume ideal para Gêmeos 1 de 4

Virgem: Depois de dias mentalmente cansativos, você finalmente começa a sentir mais clareza e estabilidade emocional. Problemas que pareciam gigantes começam a perder força conforme novas soluções aparecem de maneira mais prática e objetiva. Esta segunda favorece organização, retomada de rotina e decisões inteligentes envolvendo trabalho, dinheiro ou saúde emocional. Você percebe que estava carregando preocupações que já não fazem mais sentido.

Dica cósmica: Sua paz aumenta quando você para de tentar controlar tudo ao mesmo tempo.

Perfume ideal para Virgem 1 de 4

Aquário: A sensação de renovação será impossível de ignorar nesta segunda-feira. O universo movimenta mudanças importantes na sua forma de enxergar relações, futuro e prioridades. Algo que parecia indefinido começa finalmente a ganhar direção, e isso traz um enorme alívio emocional. O dia também favorece novas conexões, decisões importantes e oportunidades ligadas a projetos pessoais ou profissionais.

Dica cósmica: O futuro que você procura começa quando deixa de ter medo da mudança.