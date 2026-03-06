DESABAFO

Wanessa Camargo diz que rivalidade com Sandy destruiu amizade entre elas e admite: 'Não dava para comparar'

Cantora diz que comparações no início da carreira afastaram as duas e reconhece oportunidade perdida

Fernanda Varela

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:53

Sandy e Wanessa Crédito: Reprodução

A cantora Wanessa Camargo comentou sobre sua relação com Sandy e relembrou como a rivalidade estimulada pela mídia e por fãs acabou afetando a amizade entre elas no início da carreira.

Durante participação no podcast Desculpincomodar, Wanessa contou que convivia com Sandy desde a infância, já que as famílias sempre foram próximas. Segundo a artista, ela chegou a acompanhar shows da dupla Sandy & Junior e era admiradora do trabalho deles.

A situação mudou quando Wanessa iniciou sua própria trajetória na música e passou a ser constantemente comparada ao duo, que já fazia grande sucesso. “Levei um susto. Eles tinham dez anos de experiência na frente. Não dava para comparar”, afirmou.

A cantora explicou que a rivalidade criada externamente acabou afetando a relação entre as duas. “Isso foi me machucando, porque o movimento externo que fizeram afastou a gente de estar mais próxima”, disse.

Wanessa revelou ainda que, por causa das comparações e comentários do público, chegou a duvidar se Sandy realmente gostava dela. Segundo a artista, o sentimento era recíproco.

Reconciliação aconteceu anos depois

A aproximação entre as duas aconteceu durante a gravação de uma campanha publicitária. Na época, ambas estavam grávidas e acabaram conversando de forma mais aberta após o trabalho.

Segundo Wanessa, a conversa ajudou a desfazer mal-entendidos e marcou o início de uma amizade mais próxima. A relação também resultou em uma parceria musical posterior, na faixa “Leve”, presente no projeto Nós, Voz, Eles.

Arrependimento da época

Ao relembrar o período em que as duas estavam no auge da carreira, Wanessa afirmou que sente que uma grande oportunidade foi perdida.

Ela acredita que artistas da mesma geração poderiam ter colaborado mais entre si. “Pensando em marketing, teria sido muito legal se a gente tivesse feito algo juntas lá atrás. Acho que a gente perdeu uma baita oportunidade”, disse.