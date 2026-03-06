Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo ciclo astrológico: Vênus em Áries traz energia e brilho para transformar o visual de 5 signos (6 de março)

Saiba como o movimento dos astros hoje influencia sua vitalidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:15

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele dia em que você se olha no espelho e quer ver uma versão mais poderosa de si mesma? Pois bem, esse dia é hoje. Com Vênus em Áries, a beleza ganha traços de força e independência. Não se trata mais de agradar os outros, mas de se sentir uma verdadeira guerreira ou guerreiro.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Anjo da Guarda manda recado forte para 3 signos nesta sexta (6 de março): evite repetir o mesmo erro

Touro, Leão, Escorpião e Aquário recebem uma bênção inesperada do Universo hoje (6 de março) e tudo começa a mudar de repente

Uma nova era poderosa começa para 3 signos hoje (6 de março) e mudanças profundas podem transformar seus caminhos

Hoje (6 de março) convida os signos a curar mal-entendidos, reorganizar prioridades e transformar pequenas atitudes em grandes reconciliações

Hoje (5 de março) marca o início de uma nova era para os 5 signos mais sortudos de 2026

Áries e Libra sentirão esse impacto de forma imediata na pele e no magnetismo pessoal. É o momento ideal para mudar o corte de cabelo, renovar o guarda-roupa ou começar aquele esporte que te faz suar e sorrir ao mesmo tempo. A energia de hoje é vibrante e pede movimento. Lembre-se: quando você se valoriza, o mundo ao redor reage à sua nova frequência. Cuide do seu templo e brilhe.

Leia mais

Imagem - Wagner Moura chama Bolsonaro de 'Trump Brasileiro' em programa dos EUA: 'Está na prisão'

Wagner Moura chama Bolsonaro de 'Trump Brasileiro' em programa dos EUA: 'Está na prisão'

Imagem - Rabada de Babu Santana faz sucesso no BBB 26; aprenda 5 receitas para fazer em casa

Rabada de Babu Santana faz sucesso no BBB 26; aprenda 5 receitas para fazer em casa

Imagem - Equipe de Britney Spears se manifesta após prisão e ida ao hospital: 'Ajuda necessária'

Equipe de Britney Spears se manifesta após prisão e ida ao hospital: 'Ajuda necessária'

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Fim da linha? Ernesto é preso e Sandra amarga traição em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (6)

Fim da linha? Ernesto é preso e Sandra amarga traição em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (6)
Imagem - Babu propõe quebra de aliança entre sisters no BBB 26

Babu propõe quebra de aliança entre sisters no BBB 26
Imagem - Wanessa Camargo diz que rivalidade com Sandy destruiu amizade entre elas e admite: 'Não dava para comparar'

Wanessa Camargo diz que rivalidade com Sandy destruiu amizade entre elas e admite: 'Não dava para comparar'

MAIS LIDAS

Imagem - Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia
01

Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

Imagem - Anjo da Guarda manda recado forte para 3 signos nesta sexta (6 de março): evite repetir o mesmo erro
02

Anjo da Guarda manda recado forte para 3 signos nesta sexta (6 de março): evite repetir o mesmo erro

Imagem - Namorado de Jojo Todynho infarta após uso de anabolizantes e vai parar na UTI
03

Namorado de Jojo Todynho infarta após uso de anabolizantes e vai parar na UTI

Imagem - Corridas de rua em Salvador vão ganhar novas regras para organização
04

Corridas de rua em Salvador vão ganhar novas regras para organização