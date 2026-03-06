ASTROLOGIA

Novo ciclo astrológico: Vênus em Áries traz energia e brilho para transformar o visual de 5 signos (6 de março)

Saiba como o movimento dos astros hoje influencia sua vitalidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de março de 2026 às 15:15

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele dia em que você se olha no espelho e quer ver uma versão mais poderosa de si mesma? Pois bem, esse dia é hoje. Com Vênus em Áries, a beleza ganha traços de força e independência. Não se trata mais de agradar os outros, mas de se sentir uma verdadeira guerreira ou guerreiro.



Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23