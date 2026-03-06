Novo ciclo astrológico: Vênus em Áries traz energia e brilho para transformar o visual de 5 signos (6 de março)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de março de 2026 às 15:15
Sabe aquele dia em que você se olha no espelho e quer ver uma versão mais poderosa de si mesma? Pois bem, esse dia é hoje. Com Vênus em Áries, a beleza ganha traços de força e independência. Não se trata mais de agradar os outros, mas de se sentir uma verdadeira guerreira ou guerreiro.
Áries e Libra sentirão esse impacto de forma imediata na pele e no magnetismo pessoal. É o momento ideal para mudar o corte de cabelo, renovar o guarda-roupa ou começar aquele esporte que te faz suar e sorrir ao mesmo tempo. A energia de hoje é vibrante e pede movimento. Lembre-se: quando você se valoriza, o mundo ao redor reage à sua nova frequência. Cuide do seu templo e brilhe.