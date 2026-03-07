ASTROLOGIA

O que dar de presente no Dia da Mulher? Descubra a escolha ideal para cada signo

A astrologia pode ajudar você a escolher um presente que realmente combine com a personalidade dela

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de março de 2026 às 08:00

Encontrar o presente ideal para o Dia da Mulher nem sempre é tarefa fácil. Afinal, cada mulher tem gostos, personalidade e desejos diferentes. Mas e se o signo puder dar uma ajudinha nessa missão?

Para quem acredita na astrologia, ou simplesmente quer uma inspiração criativa, observar as características de cada signo pode ser um ótimo ponto de partida. Enquanto algumas valorizam luxo e destaque, outras preferem conforto, experiências ou presentes cheios de significado.

Se você quer acertar na escolha este ano, veja algumas ideias de presentes que combinam com cada signo do zodíaco.

Signos de fogo: intensidade e protagonismo

Mulheres de Áries, Leão e Sagitário costumam ser cheias de energia, gostam de novidades e dificilmente passam despercebidas.

Áries

A ariana adora movimento e desafios. Presentes ligados a esporte, aventura ou experiências novas costumam agradar bastante. Pode ser desde um acessório moderno até algo que estimule atividades ao ar livre.

Leão

Para a leonina, o presente precisa ter impacto. Peças elegantes, perfumes sofisticados ou algo que tenha aquele toque de glamour são ótimas apostas. Um jantar especial em um lugar badalado também pode ser inesquecível.

Sagitário

As sagitarianas valorizam liberdade e descobertas. Livros sobre viagem, acessórios para explorar novos lugares ou até uma experiência diferente, como um curso ou passeio, combinam bem com o espírito aventureiro delas.

Signos de terra: qualidade e conforto

Mulheres de Touro, Virgem e Capricórnio costumam valorizar presentes úteis, bem feitos e que tragam conforto no dia a dia.

Touro

As taurinas são muito ligadas aos sentidos e ao prazer. Uma cesta gourmet, velas aromáticas, chocolates especiais ou algo que proporcione conforto e relaxamento pode conquistar facilmente.

Virgem

Organizadas e práticas, as virginianas costumam gostar de presentes que ajudem na rotina. Itens de organização, produtos de cuidado pessoal ou algo que deixe o ambiente mais funcional podem ser boas escolhas.

Capricórnio

Elegância e funcionalidade definem bem esse signo. Peças clássicas, acessórios discretos e itens que contribuam para o trabalho ou para a produtividade costumam agradar bastante.

Signos de ar: criatividade e estilo

Mulheres de Gêmeos, Libra e Aquário tendem a gostar de novidades, comunicação e estética.

Gêmeos

Curiosas por natureza, as geminianas apreciam coisas que estimulem a mente. Livros variados, gadgets tecnológicos ou ingressos para eventos culturais são boas ideias.

Libra

As librianas têm forte senso estético. Presentes ligados à beleza, decoração ou experiências relaxantes, como um dia de spa, costumam combinar com esse signo.

Aquário

Originalidade é a palavra-chave. Aquarianas gostam de itens diferentes, inovadores ou que tenham alguma proposta criativa, especialmente se tiverem um toque de exclusividade.

Signos de água: emoção e significado

Para mulheres de Câncer, Escorpião e Peixes, o valor sentimental costuma falar mais alto.

Câncer

A canceriana valoriza lembranças e gestos de carinho. Presentes personalizados, fotos especiais ou algo que deixe o lar mais aconchegante são escolhas certeiras.

Escorpião

Intensas e misteriosas, escorpianas gostam de presentes marcantes. Perfumes envolventes, livros intrigantes ou algo que transmita sensualidade pode surpreender.

Peixes

Sonhadoras e sensíveis, piscianas costumam se encantar com arte, espiritualidade e itens que despertem imaginação. Materiais artísticos, objetos decorativos delicados ou algo ligado ao universo místico podem ser uma boa aposta.

Como descobrir o signo

Antes de tudo, você precisa descobrir em qual signo estava a Lua no momento em que ela nasceu. Para isso, basta gerar o mapa astral com três informações básicas:

data de nascimento

cidade onde nasceu

horário de nascimento