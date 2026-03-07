Acesse sua conta
O que dar de presente no Dia da Mulher? Descubra a escolha ideal para cada signo

A  astrologia pode ajudar você a escolher um presente que realmente combine com a personalidade dela

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de março de 2026 às 08:00

É importante cuidado ao comprar o presente de Dia dos Namorados pela internet (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock)
Presente Crédito: ORION PRODUCTION | Shutterstock

Encontrar o presente ideal para o Dia da Mulher nem sempre é tarefa fácil. Afinal, cada mulher tem gostos, personalidade e desejos diferentes. Mas e se o signo puder dar uma ajudinha nessa missão?

Para quem acredita na astrologia, ou simplesmente quer uma inspiração criativa, observar as características de cada signo pode ser um ótimo ponto de partida. Enquanto algumas valorizam luxo e destaque, outras preferem conforto, experiências ou presentes cheios de significado.

Se você quer acertar na escolha este ano, veja algumas ideias de presentes que combinam com cada signo do zodíaco.

Signos de fogo: intensidade e protagonismo

Mulheres de Áries, Leão e Sagitário costumam ser cheias de energia, gostam de novidades e dificilmente passam despercebidas.

Dia da Mulher: Presentes para Signos de Fogo

Experiência de aventura (trilha, escalada, aula radical) por Reprodução | Freepik
Itens esportivos ou fitness por Reprodução | Freepik
Acessórios modernos por Imagem: Ly4ezarnaya | Shutterstock
Joias chamativas por DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
Perfumes de grife por Imagem Ilustrativa Gerada por IA
Jantar em restaurante sofisticado por Shutterstock
Livros de viagem por Freepik
Mochila por
Passeio diferente por Imagem: Paparacy | Shutterstock
Curso novo por Imagem: BongkarnGraphic | Shutterstock
1 de 10
Experiência de aventura (trilha, escalada, aula radical) por Reprodução | Freepik

  • Áries

A ariana adora movimento e desafios. Presentes ligados a esporte, aventura ou experiências novas costumam agradar bastante. Pode ser desde um acessório moderno até algo que estimule atividades ao ar livre.

  • Leão

Para a leonina, o presente precisa ter impacto. Peças elegantes, perfumes sofisticados ou algo que tenha aquele toque de glamour são ótimas apostas. Um jantar especial em um lugar badalado também pode ser inesquecível.

  • Sagitário

As sagitarianas valorizam liberdade e descobertas. Livros sobre viagem, acessórios para explorar novos lugares ou até uma experiência diferente, como um curso ou passeio, combinam bem com o espírito aventureiro delas.

Signos de terra: qualidade e conforto

Mulheres de Touro, Virgem e Capricórnio costumam valorizar presentes úteis, bem feitos e que tragam conforto no dia a dia.

Dia da Mulher: Presentes para Signos de Terra

Cesta de café da manhã gourmet por Shutterstock
Velas aromáticas por Imagem: Avocado_studio | ShutterStock
Roupão confortável ou pijama elegante por Imagem: Olga Rolenko | Shutterstock
Planner sofisticado por Divulgação
Kit de skincare por Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock
Itens de organização ou decoração por Shutterstock
Bolsa por Reprodução
Relógio elegante por Divulgação
1 de 8
Cesta de café da manhã gourmet por Shutterstock

  • Touro

As taurinas são muito ligadas aos sentidos e ao prazer. Uma cesta gourmet, velas aromáticas, chocolates especiais ou algo que proporcione conforto e relaxamento pode conquistar facilmente.

  • Virgem

Organizadas e práticas, as virginianas costumam gostar de presentes que ajudem na rotina. Itens de organização, produtos de cuidado pessoal ou algo que deixe o ambiente mais funcional podem ser boas escolhas.

  • Capricórnio

Elegância e funcionalidade definem bem esse signo. Peças clássicas, acessórios discretos e itens que contribuam para o trabalho ou para a produtividade costumam agradar bastante.

Signos de ar: criatividade e estilo

Mulheres de Gêmeos, Libra e Aquário tendem a gostar de novidades, comunicação e estética.

Dia da Mulher: Presentes para Signos de Ar

Livros variados por Pexels
Ingressos para teatro ou show por
Maquiagens por Imagem: Wayhome Studio | Shutterstock
Dia de spa ou cuidados de beleza por Imagem: Sklo Studio | Shutterstock
Presentes criativos ou personalizados por Pexels
Gadgets tecnológicos por Shutterstock
Fones de ouvido por Shutterstock
Itens de decoração elegantes por (Banco de imagem)
Roupas de marcas sustentáveis por Pexels
1 de 9
Livros variados por Pexels

  • Gêmeos

Curiosas por natureza, as geminianas apreciam coisas que estimulem a mente. Livros variados, gadgets tecnológicos ou ingressos para eventos culturais são boas ideias.

  • Libra

As librianas têm forte senso estético. Presentes ligados à beleza, decoração ou experiências relaxantes, como um dia de spa, costumam combinar com esse signo.

  • Aquário

Originalidade é a palavra-chave. Aquarianas gostam de itens diferentes, inovadores ou que tenham alguma proposta criativa, especialmente se tiverem um toque de exclusividade.

Signos de água: emoção e significado

Para mulheres de Câncer, Escorpião e Peixes, o valor sentimental costuma falar mais alto.

Dia da Mulher: Presentes para Signos de Água

Mantas ou almofadas aconchegantes por
Mantas ou almofadas aconchegantes por Freepik
Perfume por Imagem gerada por IA
Lingerie por Isis Valverde de lingerie
Livros por Pexels
Objetos ligados à espiritualidade por IMAGENS GERADAS POR IA
Cristais ou incensos por Shutterstock
Materiais artísticos (aquarela, pintura) por Divulgação
1 de 8
Mantas ou almofadas aconchegantes por

  • Câncer

A canceriana valoriza lembranças e gestos de carinho. Presentes personalizados, fotos especiais ou algo que deixe o lar mais aconchegante são escolhas certeiras.

  • Escorpião

Intensas e misteriosas, escorpianas gostam de presentes marcantes. Perfumes envolventes, livros intrigantes ou algo que transmita sensualidade pode surpreender.

  • Peixes

Sonhadoras e sensíveis, piscianas costumam se encantar com arte, espiritualidade e itens que despertem imaginação. Materiais artísticos, objetos decorativos delicados ou algo ligado ao universo místico podem ser uma boa aposta.

  • Como descobrir o signo

Antes de tudo, você precisa descobrir em qual signo estava a Lua no momento em que ela nasceu. Para isso, basta gerar o mapa astral com três informações básicas:

  • data de nascimento
  • cidade onde nasceu
  • horário de nascimento

Com esses dados, você consegue identificar o signo e, então, conferir as sugestões de presente ideais.

