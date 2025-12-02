CICLISMO URBANO

Aprenda a como diferenciar ciclovia de ciclofaixa e ciclorrota

Especialista explica o que muda entre elas e por que a engenharia urbana precisa olhar para quem pedala

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:27

Entenda a diferença entre ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota Crédito: Freepik

Quando o asfalto se transforma em caminho para bicicletas, a cidade muda de ritmo. O que antes era espaço exclusivo dos carros, hoje é também território de quem escolhe pedalar, por lazer, saúde ou necessidade. Mas nem toda via destinada à bicicleta é igual. Ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota têm diferenças importantes, que vão além da tinta vermelha no chão.

Rafael Hayar, diretor do Grupo Arena, reconhecido pela atuação nos segmentos de asfalto, concreto e infraestrutura, explica as principais diferenças. A ciclovia é a estrutura mais segura e protegida, totalmente separada do tráfego de veículos por meio de barreiras, canteiros ou desníveis. Ela cria um espaço exclusivo para os ciclistas, pensado para trajetos mais longos ou vias de grande movimento.

Bicicleta e ciclismo 1 de 13

Já a ciclofaixa é aquela faixa pintada no asfalto, geralmente ao lado das pistas de carros. Não tem separação física, mas a sinalização reforça o respeito à presença de quem pedala. É uma solução prática e de menor custo, comum em avenidas e ligações entre bairros.

Por fim, a ciclorrota é o modelo mais flexível, uma rota compartilhada entre bicicletas e automóveis, identificada por placas e pinturas no solo. Aqui, o cuidado é redobrado, tanto do motorista quanto do ciclista e a velocidade dos veículos tende a ser mais controlada.

Cada tipo de via ciclável exige um olhar técnico diferente, desde a escolha do pavimento até a sinalização. Um bom asfalto, com aderência adequada e drenagem eficiente, faz diferença direta na segurança e no conforto de quem pedala Rafael Hayar Diretor do Grupo Arena