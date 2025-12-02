Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda a como diferenciar ciclovia de ciclofaixa e ciclorrota

Especialista explica o que muda entre elas e por que a engenharia urbana precisa olhar para quem pedala

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:27

Entenda a diferença entre ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota
Entenda a diferença entre ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota Crédito: Freepik

Quando o asfalto se transforma em caminho para bicicletas, a cidade muda de ritmo. O que antes era espaço exclusivo dos carros, hoje é também território de quem escolhe pedalar, por lazer, saúde ou necessidade. Mas nem toda via destinada à bicicleta é igual. Ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota têm diferenças importantes, que vão além da tinta vermelha no chão.

Rafael Hayar, diretor do Grupo Arena, reconhecido pela atuação nos segmentos de asfalto, concreto e infraestrutura, explica as principais diferenças. A ciclovia é a estrutura mais segura e protegida, totalmente separada do tráfego de veículos por meio de barreiras, canteiros ou desníveis. Ela cria um espaço exclusivo para os ciclistas, pensado para trajetos mais longos ou vias de grande movimento.

Bicicleta e ciclismo

Andar de bicicleta é uma das atividades físicas que podem ser feitas para manter a saúde cardiovascular (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Ir de bicicleta para o trabalho é um estímulo simples que leva o corpo ao movimento (Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock) por Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock
Bicicletada na Avenida Paulo VI por Paulo Pinto/Agência Brasil
Bicicleta pode ser usada para ir trabalhar (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por
Andar de bicicleta ajuda a manter os joelhos saudáveis (Imagem: Monkey Business Im | Shutterstock) por
Bicicleta em Salvador por Betto Jr. e Lucas Moura/Secom PMS
]Optar por andar de bicicleta em vez de carro garante redução de gastos com transporte (Imagem: muse studio | Shutterstock) por
Andar de bicicleta beneficia a própria saúde e a mobilidade urbana (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por
A bicicleta é uma opção rápida, econômica e sustentável para os deslocamentos urbanos (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por
Andar de bicicleta é benéfico para a saúde e para o meio ambiente (Imagem: SpeedKingz | Shutterstock) por
Andar de bicicleta favorece o funcionamento do corpo (Imagem: GP PIXSTOCK | Shutterstock) por
O uso da bicicleta também ajuda a reduzir a emissão de poluentes no planeta (Imagem: Monkey Business Images | ShutterStock) por
Projeto BHYKE em Saint-Lô, oeste da França, testa bicicleta elétrica de hidrogênio. por DAMIEN MEYER/AFP
1 de 13
Andar de bicicleta é uma das atividades físicas que podem ser feitas para manter a saúde cardiovascular (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Já a ciclofaixa é aquela faixa pintada no asfalto, geralmente ao lado das pistas de carros. Não tem separação física, mas a sinalização reforça o respeito à presença de quem pedala. É uma solução prática e de menor custo, comum em avenidas e ligações entre bairros.

Por fim, a ciclorrota é o modelo mais flexível, uma rota compartilhada entre bicicletas e automóveis, identificada por placas e pinturas no solo. Aqui, o cuidado é redobrado, tanto do motorista quanto do ciclista e a velocidade dos veículos tende a ser mais controlada.

Leia mais

Imagem - Ciclismo tem aumento no número de praticantes no Brasil em 2024

Ciclismo tem aumento no número de praticantes no Brasil em 2024

Imagem - 3 mentiras comuns sobre ciclismo urbano

3 mentiras comuns sobre ciclismo urbano

Imagem - Ciclismo, pilates e hyrox: Conheça os esportes na moda para 2025

Ciclismo, pilates e hyrox: Conheça os esportes na moda para 2025

Cada tipo de via ciclável exige um olhar técnico diferente, desde a escolha do pavimento até a sinalização. Um bom asfalto, com aderência adequada e drenagem eficiente, faz diferença direta na segurança e no conforto de quem pedala

Rafael Hayar

Diretor do Grupo Arena

Segundo Rafael, as cidades que apostam em infraestrutura cicloviária ganham mais do que mobilidade: ganham vitalidade. Ciclovias e ciclofaixas bem construídas reduzem riscos, estimulam hábitos sustentáveis e transformam o modo como as pessoas se relacionam com o espaço urbano.

Mais recentes

Imagem - Avenida Tancredo Neves será interditada para obras; veja como fica o trânsito

Avenida Tancredo Neves será interditada para obras; veja como fica o trânsito
Imagem - Quem é o dono de clube de tiro na Bahia preso por suspeita de sonegar R$ 14 milhões em impostos

Quem é o dono de clube de tiro na Bahia preso por suspeita de sonegar R$ 14 milhões em impostos
Imagem - Salvador terá nova linha de ônibus em operação durante o fim de ano

Salvador terá nova linha de ônibus em operação durante o fim de ano

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
01

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
02

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Apresentador deixa a Rede Bahia após 22 anos: ‘Todo final é também um recomeço’
03

Apresentador deixa a Rede Bahia após 22 anos: ‘Todo final é também um recomeço’

Imagem - Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas
04

Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas