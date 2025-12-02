CHUVAS FORTES

Novo ciclone chega ao Brasil com temporais e rajadas de vento; veja previsão por região

Sistema vai atuar em diversos estados

Esther Morais

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08:14

Inmet emite alerta de chuva para estados brasileiros Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Um novo ciclone extratropical se formou e deve influenciar o tempo em diversos estados entre terça-feira (2) e quarta-feira (3), principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. O sistema provoca chuvas fortes, ventania e risco de temporais.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

A seguir, veja a previsão detalhada para cada região do país:

Região Sul – Chuva moderada a forte com trovoadas e ventos de 40 a 50 km/h

As pancadas de chuva atingem o norte do Rio Grande do Sul desde cedo, perdendo força à noite. Também há chuva no litoral. As instabilidades avançam ao longo do dia para Santa Catarina e Paraná, com chuva moderada a forte e chance de trovoadas. No restante do RS, o tempo fica mais firme e quente, enquanto as máximas não sobem tanto na Serra gaúcha e catarinense. Rajadas de vento ficam entre 40 e 50 km/h em toda a região.

Região Sudeste – Pancadas moderadas a fortes e risco de temporais

Chove desde cedo no oeste, noroeste e centro de Minas. Em São Paulo, o oeste também recebe pancadas pela manhã. Uma nova área de baixa pressão próxima à costa paulista intensifica a chuva no estado de SP, na metade oeste e sul de MG, no Rio de Janeiro e no norte do Espírito Santo.

As pancadas variam de moderadas a fortes, com raios, trovoadas e risco de temporais no sul de MG, leste paulista e interior do RJ. O leste mineiro permanece com tempo firme. Rajadas de vento ficam entre 40 e 50 km/h, podendo chegar a 70 km/h no leste de SP, interior do RJ, Zona da Mata mineira e litoral capixaba.

Previsão para São Paulo (capital): pancadas de chuva moderadas a fortes, com risco de temporal no leste paulista. Há chance de chuva desde a manhã. Instabilidades aumentam à tarde e à noite.

Região Centro-Oeste – Chuva moderada a forte e risco de temporais

Instabilidades atuam desde cedo no Goiás, no interior do Mato Grosso e no norte e interior do Mato Grosso do Sul. A chuva se espalha pela região ao longo da manhã e ganha força à tarde devido ao calor, à umidade e à baixa pressão no Paraguai. Há risco de temporais no MS, no sul de GO e em áreas do sul e oeste do MT. Temperaturas seguem elevadas, com sensação de abafamento. Ventos variam entre 40 e 50 km/h em grande parte do MS.

Região Nordeste – Chuvas fracas no litoral e instabilidades fortes no interior

Há chance de chuvas fracas no litoral da Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte por influência marítima. No oeste da Bahia, no sul do Maranhão e do Piauí, há instabilidades moderadas a fortes, com risco de temporais. Temperaturas seguem elevadas. A umidade fica mais baixa no leste do PI, CE, oeste do RN, PB, PE e norte da BA.

Região Norte - Chuva moderada a forte e risco de temporais no sul da região