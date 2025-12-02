Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo ciclone chega ao Brasil com temporais e rajadas de vento; veja previsão por região

Sistema vai atuar em diversos estados

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08:14

Inmet emite alerta de chuva para estados brasileiros
Inmet emite alerta de chuva para estados brasileiros Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Um novo ciclone extratropical se formou e deve influenciar o tempo em diversos estados entre terça-feira (2) e quarta-feira (3), principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. O sistema provoca chuvas fortes, ventania e risco de temporais.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

A seguir, veja a previsão detalhada para cada região do país:

Região Sul – Chuva moderada a forte com trovoadas e ventos de 40 a 50 km/h

As pancadas de chuva atingem o norte do Rio Grande do Sul desde cedo, perdendo força à noite. Também há chuva no litoral. As instabilidades avançam ao longo do dia para Santa Catarina e Paraná, com chuva moderada a forte e chance de trovoadas. No restante do RS, o tempo fica mais firme e quente, enquanto as máximas não sobem tanto na Serra gaúcha e catarinense. Rajadas de vento ficam entre 40 e 50 km/h em toda a região.

Região Sudeste – Pancadas moderadas a fortes e risco de temporais

Chove desde cedo no oeste, noroeste e centro de Minas. Em São Paulo, o oeste também recebe pancadas pela manhã. Uma nova área de baixa pressão próxima à costa paulista intensifica a chuva no estado de SP, na metade oeste e sul de MG, no Rio de Janeiro e no norte do Espírito Santo.

As pancadas variam de moderadas a fortes, com raios, trovoadas e risco de temporais no sul de MG, leste paulista e interior do RJ. O leste mineiro permanece com tempo firme. Rajadas de vento ficam entre 40 e 50 km/h, podendo chegar a 70 km/h no leste de SP, interior do RJ, Zona da Mata mineira e litoral capixaba.

Previsão para São Paulo (capital): pancadas de chuva moderadas a fortes, com risco de temporal no leste paulista. Há chance de chuva desde a manhã. Instabilidades aumentam à tarde e à noite.

Região Centro-Oeste – Chuva moderada a forte e risco de temporais

Instabilidades atuam desde cedo no Goiás, no interior do Mato Grosso e no norte e interior do Mato Grosso do Sul. A chuva se espalha pela região ao longo da manhã e ganha força à tarde devido ao calor, à umidade e à baixa pressão no Paraguai. Há risco de temporais no MS, no sul de GO e em áreas do sul e oeste do MT. Temperaturas seguem elevadas, com sensação de abafamento. Ventos variam entre 40 e 50 km/h em grande parte do MS.

Região Nordeste – Chuvas fracas no litoral e instabilidades fortes no interior

Há chance de chuvas fracas no litoral da Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte por influência marítima. No oeste da Bahia, no sul do Maranhão e do Piauí, há instabilidades moderadas a fortes, com risco de temporais. Temperaturas seguem elevadas. A umidade fica mais baixa no leste do PI, CE, oeste do RN, PB, PE e norte da BA.

Região Norte - Chuva moderada a forte e risco de temporais no sul da região

As instabilidades provocam chuvas moderadas a fortes no sul do Amazonas, Acre, Rondônia e no leste do Tocantins, com risco de temporais. O tempo é mais firme no nordeste do Pará e no Amapá. As temperaturas permanecem elevadas em toda a região.

Leia mais

Imagem - Bahia e mais 16 estados terão isenção no IPVA 2026 em veículos; saiba mais

Bahia e mais 16 estados terão isenção no IPVA 2026 em veículos; saiba mais

Imagem - Mais de 220 cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas; veja lista

Mais de 220 cidades baianas estão sob alerta de chuvas intensas; veja lista

Tags:

Clima Temporal

Mais recentes

Imagem - Servidor usou arma com registro CAC para matar colegas de trabalho após afastamento

Servidor usou arma com registro CAC para matar colegas de trabalho após afastamento
Imagem - Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas

Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas
Imagem - Homem mata companheira e quatro filhos em incêndio criminoso

Homem mata companheira e quatro filhos em incêndio criminoso

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário é preso por liderar esquema de sonegação fiscal superior a R$ 14 milhões na Bahia
01

Empresário é preso por liderar esquema de sonegação fiscal superior a R$ 14 milhões na Bahia

Imagem - BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil
02

BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil

Imagem - Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)
03

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)

Imagem - Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda
04

Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda