Bahia e mais 16 estados terão isenção no IPVA 2026 em veículos; saiba mais

Estados oferecem condições especiais para quem tem carros elétricos, híbridos ou antigos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 07:45

IPVA 2025 já tem calendário oficial
IPVA 2026 prevê descontos Crédito: Shutterstock

A Bahia e mais 16 estados brasileiros oferecem isenção no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026. O benefício é para quem tem carros elétricos ou híbridos – as condições variam conforme a região.

Na Bahia, os proprietários de veículos 100% elétricos com valores de até R$ 300 mil podem solicitar o benefício de isenção do IPVA a qualquer momento, via internet. Carros com 15 anos ou mais também não pagam a taxa.

Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), o requerimento de isenção está disponível online na plataforma de serviços públicos do Governo da Bahia, o portal ba.gov.br. A isenção se aplica exclusivamente ao IPVA.

Como solicitar isenção do IPVA na Bahia

Acesse o portal ba.gov.br e faça login com sua conta do próprio site ou da plataforma GOV.BR. por Shutterstock
Busque pelo serviço “Solicitar isenção de IPVA para veículos elétricos”. por Shutterstock
Preencha o formulário com as informações do veículo e do proprietário. por Paula Fróes/GOVBA
Anexe os documentos digitalizados conforme solicitado e envie a solicitação. por Shutterstock
Acompanhe o andamento em “Meus Serviços” — as atualizações podem chegar por e-mail ou WhatsApp. por Reprodução
1 de 5
Acesse o portal ba.gov.br e faça login com sua conta do próprio site ou da plataforma GOV.BR. por Shutterstock

Veja os estados com isenção ou desconto de IPVA em 2026

Para carros elétricos e híbridos

Além da Bahia, outros 16 estados e o Distrito Federal oferecem algum tipo de benefício para veículos eletrificados. São Paulo, por exemplo, não isenta elétricos, mas libera o imposto para híbridos específicos - basicamente os Toyota Corolla e Corolla Cross - desde que tenham motor elétrico de pelo menos 40 kW, tensão mínima de 150 volts e valor de até R$ 250 mil.

Alagoas isenta elétricos e híbridos zero-km apenas no primeiro ano, com cobrança gradual depois disso. No Amapá, veículos elétricos e híbridos também são isentos no primeiro ano. O Distrito Federal concede isenção total para elétricos e híbridos sem limite de valor.

Estados como Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará e Paraíba oferecem isenção total para veículos 100% elétricos. Já Maranhão e Sergipe mantêm isenção apenas para elétricos, enquanto híbridos pagam alíquotas reduzidas. Em Tocantins, o benefício para elétricos vale para carros comprados em concessionárias do estado até dezembro de 2026.

Minas Gerais isenta apenas veículos elétricos ou híbridos fabricados no próprio estado, enquanto Mato Grosso do Sul concede descontos que podem chegar a 70% para eletrificados. Goiás e Piauí mantêm isenção ou redução parcial conforme potência, categoria e valor do veículo.

Para carros antigos

A isenção por idade varia amplamente pelo país. No Amapá, Rio Grande do Norte e Roraima, automóveis com 10 anos ou mais já ficam livres do imposto. Na Bahia, Ceará, Distrito Federal, Amazonas e Espírito Santo, a isenção vale a partir de 15 anos. Já estados como São Paulo, Paraná, Acre, Rio Grande do Sul e Alagoas só isentam veículos com mais de 20 anos.

Santa Catarina tem uma das regras mais rígidas: só concede isenção a carros com mais de 30 anos ou a veículos de coleção. Em Minas Gerais, a isenção por idade não se aplica - apenas veículos com placa preta ou enquadrados em legislação especial ficam livres do IPVA.

