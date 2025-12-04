Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (4) para atrair oportunidades

A energia do dia abre espaço para clareza, intuição e escolhas certeiras

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 12:12

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade
Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quinta-feira, 4 de dezembro, o céu desperta uma energia mais introspectiva. A Lua passa por um ponto que favorece profundidade emocional, paciência e aquela sensação de “deixa eu pensar mais um pouco antes de agir”. É um movimento que não pesa, pelo contrário. Ele revela.

Coisas que estavam confusas começam a se encaixar, conversas importantes surgem naturalmente e percepções que você vinha ignorando finalmente ganham força. É um dia de olhar para dentro, respirar, ajustar rotas e entender o que realmente faz sentido agora.

E, para quem gosta de testar a sorte, o clima também favorece escolhas mais intuitivas. Por isso, cada signo recebe três números simbólicos, alinhados com a energia do dia, para ajudar a fortalecer decisões e atrair oportunidades; seja em apostas, seja na vida prática.

A seguir, veja seu horóscopo do dia e seus números:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Números da sorte: 18, 35, 48
    Mensagem: O dia pede calma antes da ação. Uma pausa hoje pode evitar desgastes e abrir espaço para perceber oportunidades ocultas.

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Números da sorte: 5, 16, 26
    Mensagem: Você mergulha em pensamentos profundos, especialmente sobre algo do passado que volta à superfície.

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Números da sorte: 4, 30, 42
    Mensagem: A mente fica mais organizada e objetiva. Você fala menos, observa mais e isso é ótimo.

  • Câncer (21/06 a 21/07)
    Números da sorte: 3, 19, 54
    Mensagem: Sua sensibilidade está afiada, mas hoje ela te fortalece em vez de te desestabilizar.

  • Leão (22/07 a 22/08)
    Números da sorte: 6, 17, 32
    Mensagem: O céu ajuda você a separar o que importa do que é barulho. Dia ótimo para decisões futuras.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Números da sorte: 7, 28, 60
    Mensagem: Você enxerga tudo com mais nitidez; pessoas, situações e intenções.

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Números da sorte: 12, 21, 37
  • Mensagem: O dia traz harmonia interna e alívio de indecisões.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Números da sorte: 8, 20, 48
    Mensagem: Emoções profundas aparecem, mas com muito mais leveza.

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Números da sorte: 9, 14, 33
    Mensagem: Hoje a energia pede introspecção. Amanhã fica mais leve mas hoje é dia de pensar.

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Números da sorte: 11, 29, 58
    Mensagem: Você une foco com lucidez, criando um clima perfeito para organizar a vida.

  • Aquário (21/01 a 19/02)
    Números da sorte: 22, 34, 51
    Mensagem: Seu lado racional se encontra com sua sensibilidade e isso te dá uma clareza rara.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Números da sorte: 24, 43, 55
    Mensagem: Sua intuição está no auge, mas equilibrada com praticidade.

Eles ampliam movimento, ajustes e resoluções importantes.

