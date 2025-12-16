EMPREGOS E SOLUÇÕES

Bootcamp GitHub Copilot DIO: Capacitação gratuita em IA para desenvolvedores

Aumente sua produtividade com IA e conecte-se com empresas que buscam profissionais qualificados

Carmen Vasconcelos

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 18:36

Mentorias exclusivas com Pachi Parra e Pablo Nunes: refatore código e crie soluções guiadas por IA Crédito: Shutterstock

Em parceria com o GitHub, a DIO lança o Bootcamp GitHub Copilot - Código na prática, um programa de capacitação 100% gratuito que visa capacitar pessoas desenvolvedoras a integrar inteligência artificial no fluxo de desenvolvimento, desde a escrita de código até testes e documentação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link.

Com 12 horas de conteúdo intensivo, o Bootcamp oferece uma formação completa em GitHub Copilot, engenharia de prompts, refatoração segura de código e desenvolvimento de APIs, preparando os participantes para aumentar produtividade sem perder qualidade no desenvolvimento.

Os alunos terão acesso a um projeto prático real: o EcoTrip Calculator, um simulador de impacto ambiental ao estilo Uber que calcula emissão de carbono por tipo de transporte. Além disso, terão desafios de código que vão demandar a transformação de requisitos em soluções guiadas por IA.

Além do aprendizado técnico, os participantes contarão com mentorias ao vivo com especialistas renomados do GitHub, incluindo Pachi Parra (Developer Relations no GitHub Brasil) e Pablo Nunes Lopes (Global Cloud Advocate e Microsoft MVP), que compartilharão estratégias de adoção do Copilot e técnicas avançadas de refatoração com IA.

Ao concluir o programa, os alunos receberão um certificado e terão seus perfis destacados na plataforma Talent Match, facilitando conexões com empresas que buscam profissionais qualificados em desenvolvimento assistido por IA.

"Este bootcamp é a oportunidade ideal para desenvolvedores que querem estar na vanguarda da tecnologia, dominando ferramentas de IA que estão transformando a forma como o software é desenvolvido globalmente. Conectamos conhecimento técnico de ponta com oportunidades reais de crescimento profissional" - comenta Iglá Generoso, CEO da DIO.

“A IA redefiniu o que é possível para pessoas desenvolvedoras, permitindo que foquem em resolução de problemas estratégicos, criatividade e em construir a próxima onda de inovação, enquanto a IA abre a porta para mais pessoas participarem. Mas para compreender todo o potencial da IA, as pessoas precisam das habilidades certas. Programas como o Bootcamp GitHub Copilot da DIO entregam aos profissionais em início de carreira um treinamento prático e acessível com ferramentas de programação com IA, empoderando mais pessoas a construírem com rapidez, inteligência e em escala”, comenta Julio Viana, gerente regional do Brasil para o GitHub.

O programa é recomendado para profissionais com conhecimento básico em alguma linguagem de programação e que desejam ganhar produtividade e qualidade no desenvolvimento, utilizando GitHub Copilot para criar código eficiente e construir projetos reais com fluxo de trabalho moderno.

As inscrições vão até 11 de janeiro, basta acessar a plataforma da DIO e finalizar o seu cadastro.