Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil

Oportunidades abrangem níveis médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08:58

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Concórdia, no Oeste de Santa Catarina, publicou o edital de um novo concurso público com 12 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.444,54 a R$ 6.012,09.

As inscrições ficam abertas entre 8 e 23 de dezembro, exclusivamente pelo site da Fepese, banca responsável pela organização do certame. As taxas são de R$ 150 para cargos de nível superior e R$ 120 para funções de nível médio e técnico.

Entre as vagas ofertadas estão cargos como Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico, Terapeuta Ocupacional, Técnico Artístico, Técnico Desportivo, Agente de Apoio Educacional, Auxiliar Odontológico e diversas especialidades médicas.

A prova objetiva está marcada para 18 de janeiro de 2026. O exame terá questões de Língua Portuguesa, Atualidades, Raciocínio Lógico ou Informática, além de conteúdos específicos. Para os cargos de Técnico Artístico e Técnico Desportivo, haverá ainda provas prática e de títulos.

O concurso será regido pelo Estatuto dos Servidores Municipais de Concórdia e prevê contratação para diferentes áreas, incluindo saúde, educação, assistência social, esporte e administração.

Concurso da Prefeitura de Concórdia

Veja detalhes das vagas do concurso por Edital
Veja detalhes das vagas do concurso por Edital
Veja detalhes das vagas do concurso por Edital
Veja detalhes das vagas do concurso por Edital
Veja detalhes das vagas do concurso por Edital
Veja detalhes das vagas do concurso por Edital
1 de 6
Veja detalhes das vagas do concurso por Edital

Tags:

Concurso

Mais recentes

Imagem - Prefeitura baiana abre mais de 140 vagas em concurso com salários de até R$ 14 mil

Prefeitura baiana abre mais de 140 vagas em concurso com salários de até R$ 14 mil
Imagem - Empresa abre seleção para 500 vagas de Operador de Telemarketing na Bahia; veja como participar

Empresa abre seleção para 500 vagas de Operador de Telemarketing na Bahia; veja como participar
Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)
01

Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
02

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
03

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
04

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort