EMPREGO

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil

Oportunidades abrangem níveis médio, técnico e superior

Esther Morais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08:58

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Concórdia, no Oeste de Santa Catarina, publicou o edital de um novo concurso público com 12 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. As oportunidades abrangem níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.444,54 a R$ 6.012,09.

As inscrições ficam abertas entre 8 e 23 de dezembro, exclusivamente pelo site da Fepese, banca responsável pela organização do certame. As taxas são de R$ 150 para cargos de nível superior e R$ 120 para funções de nível médio e técnico.

Entre as vagas ofertadas estão cargos como Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico, Terapeuta Ocupacional, Técnico Artístico, Técnico Desportivo, Agente de Apoio Educacional, Auxiliar Odontológico e diversas especialidades médicas.

A prova objetiva está marcada para 18 de janeiro de 2026. O exame terá questões de Língua Portuguesa, Atualidades, Raciocínio Lógico ou Informática, além de conteúdos específicos. Para os cargos de Técnico Artístico e Técnico Desportivo, haverá ainda provas prática e de títulos.

O concurso será regido pelo Estatuto dos Servidores Municipais de Concórdia e prevê contratação para diferentes áreas, incluindo saúde, educação, assistência social, esporte e administração.