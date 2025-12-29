VALOR CHEGA A R$ 1.5 MIL

PIS/Pasep 2025: prazo para saque do abono salarial termina hoje (29)

Cerca de 141 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício

Esther Morais

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 06:24

Dinheiro Crédito: Marcelo Camargo/Agencia Brasil

O prazo para retirar o abono salarial PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, termina nesta segunda-feira (29). O saque pode ser feito na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.

Conforme o Ministério do Trabalho, cerca de 141 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício, que soma mais de R$ 145,7 milhões disponíveis.

O abono salarial é pago anualmente a trabalhadores da iniciativa privada, por meio do PIS, e a servidores públicos, pelo Pasep. O valor pode chegar a um salário mínimo, conforme o tempo de trabalho no ano-base.

Em linhas gerais, têm direito ao benefício pessoas que trabalharam ao menos 30 dias em 2023 e receberam, em média, até dois salários mínimos por mês.

Consultar PIS/PASEP 1 de 4

As informações sobre valor, data e banco de pagamento - inclusive de anos anteriores - podem ser consultadas no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br.

Assim como ocorreu em 2024, o calendário de pagamentos em 2025 foi unificado. Trabalhadores do setor privado e servidores públicos recebem conforme o mês de nascimento.

Neste ano, a última liberação ocorreu em agosto, contemplando os nascidos em novembro e dezembro. Até agora, o governo informa que R$ 30,7 milhões foram pagos a 26,5 mil trabalhadores, o que corresponde a 99,47% do público estimado.

Após o fim do prazo, os valores não sacados retornam ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Mesmo assim, ainda é possível solicitar o pagamento posteriormente, por meio dos canais do Ministério do Trabalho.

Como consultar o abono salarial?

Para verificar se tem direito ao benefício pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador deve:

conferir se o aplicativo está atualizado;

acessar com CPF e senha do gov.br;

clicar em “Benefícios” e depois em “Abono Salarial”.

A tela indicará se o trabalhador está habilitado ou não a receber. Quem atua na iniciativa privada também pode consultar a situação nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Quem tem direito?

Tem direito ao abono salarial quem atende, ao mesmo tempo, aos seguintes critérios:

estar cadastrado no PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos;

ter trabalhado para empregador que contribui para o PIS ou Pasep;

ter recebido até dois salários mínimos médios no ano-base;

ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias em 2023;

ter os dados corretamente informados pelo empregador na Rais ou no eSocial.

Quem não tem direito?

Não recebem o abono salarial:

empregados domésticos;

trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

empregados por pessoa física equiparada a pessoa jurídica.

Qual é o valor?

O valor do abono é proporcional ao tempo trabalhado no ano-base. O cálculo considera o salário mínimo vigente dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados.