PIS/Pasep 2025: prazo para saque do abono salarial termina hoje (29)

Esther Morais
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 06:24
O prazo para retirar o abono salarial PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, termina nesta segunda-feira (29). O saque pode ser feito na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.
Conforme o Ministério do Trabalho, cerca de 141 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício, que soma mais de R$ 145,7 milhões disponíveis.
O abono salarial é pago anualmente a trabalhadores da iniciativa privada, por meio do PIS, e a servidores públicos, pelo Pasep. O valor pode chegar a um salário mínimo, conforme o tempo de trabalho no ano-base.
Em linhas gerais, têm direito ao benefício pessoas que trabalharam ao menos 30 dias em 2023 e receberam, em média, até dois salários mínimos por mês.
Consultar PIS/PASEP
As informações sobre valor, data e banco de pagamento - inclusive de anos anteriores - podem ser consultadas no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br.
Assim como ocorreu em 2024, o calendário de pagamentos em 2025 foi unificado. Trabalhadores do setor privado e servidores públicos recebem conforme o mês de nascimento.
Neste ano, a última liberação ocorreu em agosto, contemplando os nascidos em novembro e dezembro. Até agora, o governo informa que R$ 30,7 milhões foram pagos a 26,5 mil trabalhadores, o que corresponde a 99,47% do público estimado.
Após o fim do prazo, os valores não sacados retornam ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Mesmo assim, ainda é possível solicitar o pagamento posteriormente, por meio dos canais do Ministério do Trabalho.
Para verificar se tem direito ao benefício pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador deve:
conferir se o aplicativo está atualizado;
acessar com CPF e senha do gov.br;
clicar em “Benefícios” e depois em “Abono Salarial”.
A tela indicará se o trabalhador está habilitado ou não a receber. Quem atua na iniciativa privada também pode consultar a situação nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.
Tem direito ao abono salarial quem atende, ao mesmo tempo, aos seguintes critérios:
estar cadastrado no PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos;
ter trabalhado para empregador que contribui para o PIS ou Pasep;
ter recebido até dois salários mínimos médios no ano-base;
ter exercido atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias em 2023;
ter os dados corretamente informados pelo empregador na Rais ou no eSocial.
Não recebem o abono salarial:
empregados domésticos;
trabalhadores rurais empregados por pessoa física;
trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;
empregados por pessoa física equiparada a pessoa jurídica.
O valor do abono é proporcional ao tempo trabalhado no ano-base. O cálculo considera o salário mínimo vigente dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados.
Assim, apenas quem trabalhou durante os 12 meses de 2023 recebe o valor integral de um salário mínimo. Os valores variam de R$ 126,50 a R$ 1.518, conforme a quantidade de meses trabalhados.