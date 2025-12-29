EMPREGOS E SOLUÇÕES

Como sobreviver à maratona do fim de ano

O segredo está na gestão de prioridades e no acolhimento emocional

Carmen Vasconcelos

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 06:00

O nível de estresse do brasileiro aumenta 75% em dezembro Crédito: Shutterstock

O brilho das luzes de Natal nas vitrines costuma vir acompanhado de uma sombra menos festiva: a exaustão. De acordo com a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, o nível de estresse do brasileiro aumenta 75% em dezembro.

Para 60% das pessoas, o gatilho é o excesso de trabalho. Mas o que parece ser apenas a "correria das festas" esconde, na verdade, um alerta sobre como vivemos e trabalhamos durante todo o ano.

Para Fábio Camilo, gerente de Soluções Corporativas da Vittude, o colapso de fim de ano não é um fato agudo, mas a manifestação física e psíquica de um estresse crônico não gerenciado.

"O brasileiro chega exausto em dezembro não porque correu uma maratona no último mês, mas porque foi forçado a correr uma maratona por mês de janeiro a novembro", explica.

Essa "cultura da urgência" transforma o valor profissional em disponibilidade infinita. O impacto disso nos negócios é mensurável: aumento de erros, absenteísmo e a queda na autoestima do colaborador, que sente estar "sempre devendo".

No ambiente corporativo, o hábito de gestores enviarem mensagens fora do horário com a frase "não precisa responder agora" é um exemplo claro de como a tecnologia pode invadir o tempo de recuperação, mantendo o cérebro em estado de alerta constante.

Alegrias impostas

Além das metas batidas (ou não), existe o fator emocional. Elaine Cristina Prates, psicóloga da Afya, aponta para a "síndrome do final de ano". Em cidades como Vitória da Conquista, os dados mostram um pico de atendimentos em saúde mental nesta época, especialmente entre jovens e idosos.

"Há uma cobrança para estarmos felizes, unidos e realizados. Quando a realidade não corresponde a esse ideal — seja por luto, dificuldades financeiras ou metas não alcançadas — surge um sentimento de inadequação", afirma Elaine.

A superexposição à felicidade alheia nas redes sociais só amplia essa sensação de solidão. Para a especialista em gestão Bianca Aichinger, da Quantum Development, o antídoto para o caos é a intencionalidade. "O problema não é apenas o volume de tarefas, mas a falta de clareza sobre o que é realmente prioritário", orienta.

Acordos

Bianca Aichinger sugere que líderes e gestores realizem alinhamentos frequentes, reduzindo a ansiedade da equipe. A especialista lembra que, ‘se tudo é urgente, nada é prioritário’. Por isso mesmo, vale evitar canais informais como WhatsApp para decisões oficiais e respeite o tempo de desconexão.

Ela reforça que o descanso deve ser visto como parte da produtividade, e não como uma falha.

Para os colaboradores, a dica é lançar mão do "Não" estratégico, avaliando o que pode sair da lista antes de aceitar algo novo. "Mude o foco do que não foi feito para o que foi superado. Liste conquistas pessoais e relações fortalecidas. Além disso, é importante destacar que o autocuidado é inegociável: Sono, alimentação e atividade física são os pilares que estabilizam o humor para enfrentar a pressão externa", completa.

Cuidar da saúde mental no trabalho deixou de ser um "mimo" para se tornar uma estratégia de continuidade de negócio. Organizações que monitoram riscos psicossociais ao longo do ano chegam a dezembro com equipes mais engajadas e menos adoecidas.

Como lembra Bianca Aichinger, muitas vezes esquecemos que "após o fim, há sempre um início". O objetivo não deve ser apenas sobreviver a dezembro, mas reestruturar os rituais de trabalho para que o próximo ano não seja uma repetição deste ciclo de esgotamento. "Afinal, somos seres humanos, não máquinas, e o descanso é o combustível que sustenta a ação", finaliza.

Guia Prático de Descompressão

O "Não" Estratégico Antes de aceitar uma nova tarefa ou convite social, pergunte-se: "Tenho energia real para isso ou estou apenas cedendo à pressão?".

Bloqueio de Agenda Reserve uma hora do dia para "trabalho profundo" (sem interrupções de e-mail ou chat) e 30 minutos para "nada" (descompressão real).

Higiene do Sono O sono é o primeiro a ser sacrificado e o que mais faz falta. Trate-o como um compromisso inegociável na agenda.

Lista de Vitórias Invisíveis Em vez de focar apenas no que ficou pendente, escreva três desafios que você superou este ano. Reconheça sua evolução