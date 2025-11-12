CURIOSIDADE

Eu era funcionário da Apple e me chamava Sam Sung; viralizei, adotei um novo nome, mas queria de ter aproveitado mais a fama

Ex-funcionário da Apple conta como a fama inesperada levou à mudança de nome

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 23:00

Sam Struan reflete sobre a piada da internet e o leilão para caridade. Crédito: Arquivo pessoal

Em 2012, Sam Struan, que na época era conhecido como Sam Sung, tornou-se um fenômeno viral enquanto trabalhava em uma loja da Apple em Vancouver. A divulgação inesperada de uma foto do seu cartão de visitas online causou um grande alvoroço. Por temer perder o emprego e buscando escapar da piada da internet, ele desativou seu perfil no LinkedIn e, mais tarde, adotou formalmente um novo nome.

O consultor e redator de currículos, de 36 anos, que atualmente reside na Escócia, reflete agora sobre o momento viral em sua vida, confessando o que realmente gostaria de ter feito de forma diferente. Ele relembra que, embora na infância recebesse “alguns comentários bobos ou cantigas de roda” sobre seu nome, nada se comparou à dimensão que o evento tomou no início de seus 20 anos.

Sam estava trabalhando em seu outro emprego de meio período quando o telefone começou a tocar sem parar, fazendo-o pensar inicialmente que algum familiar tivesse falecido, antes de descobrir que havia viralizado no Reddit.

O medo da demissão e o afastamento

Quando Sam ligou de volta para a Apple, seu primeiro pensamento foi que seria demitido por causa de algo postado online, pois estava no início da carreira em um novo país. Contudo, ele reflete que provavelmente tinha a maior estabilidade de emprego que já teve, visto que demiti-lo teria provocado ainda mais alvoroço e publicidade negativa. Imediatamente, um repórter veio procurá-lo na loja.

Como consequência da viralização, a Apple o afastou da área de produção por um período, e os colegas foram instruídos formalmente a não identificá-lo quando as pessoas entravam na loja perguntando por Sam Sung. Sam recorda que perdeu o acesso aos seus cartões de visita e teve que fingir que não era ele quando as pessoas ligavam ou apareciam na loja com a piada pronta.

A mudança para Sam Struan

A comoção diminuiu depois de alguns meses, mas Sam estava com tanto medo que só queria se manter discreto e garantir a manutenção do emprego. Em 2013, um ano após viralizar, ele pediu demissão, pois estava pronto para deixar o varejo e começar uma nova carreira na área de recrutamento. Ele não queria ser conhecido apenas como uma piada da internet.

A viralização mudou o plano de Sam, que percebeu que precisava de um novo nome, especialmente porque a Samsung, a gigante da tecnologia, já dominava todos os perfis de redes sociais e e-mails. Isso se tornou mais evidente quando ele entrou no recrutamento, onde a presença online e uma marca profissional são importantes. Por fim, ele escolheu Struan, o nome de uma vila na Ilha de Skye, seu lugar favorito na Escócia.

Além de querer se distanciar da piada, Sam afirma que mudou o nome por temer a discriminação associada a um sobrenome não anglicizado, conhecendo a regra de que certos nomes significam melhores oportunidades de carreira. Ele não possui dados concretos, mas sabe que a questão do nome pode influenciar as oportunidades de emprego.

O legado e o arrependimento leve

Em 2014, Sam leiloou um dos seus antigos cartões de visita e peças do uniforme para caridade. Esse leilão foi um sucesso e arrecadou mais de US$ 2.500 para a instituição Children's Wish, o que ele considera a melhor parte da experiência, transformando o momento assustador em algo positivo.