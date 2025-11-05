Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Precisa tomar banho todos os dias? Estudo revela que uma vez a cada três dias é o ideal

Como a pressão social influenciou a ideia de banho diário

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 06:00

Como a pressão social influenciou a ideia de banho diário
Como a pressão social influenciou a ideia de banho diário Crédito: (Banco de imagens)

Atualmente, a ideia de tomar banho todos os dias é considerada quase obrigatória, mas especialistas indicam que isso nem sempre é necessário. O professor Stephen Shumack, presidente da Australian College of Dermatologists, afirma que a prática do banho diário se popularizou mais por pressão social do que por necessidade real.

Além disso, tomar banho com frequência excessiva, principalmente usando água muito quente e sabonetes fortes, pode prejudicar a pele. A remoção constante dos óleos naturais deixa a pele mais vulnerável a microrganismos, provoca ressecamento, coceira e pode agravar problemas como o eczema.

Banho

Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
Banho por Shutterstock
1 de 10
Banho por Shutterstock

LEIA MAIS

“Big Boy”: aranha recém-descoberta tem veneno devastador e força para perfurar luvas protetoras

Gatos e donos compartilham o 'hormônio do amor': entenda como o vínculo funciona

Temperatura de 37,5°C já é febre: entenda o que muda e quando procurar o pediatra

A rotina diária do banho e as raízes sociais

Pesquisas realizadas no Reino Unido mostram que quatro em cada cinco mulheres não tomam banho todos os dias e cerca de um terço delas consegue ficar até três dias sem se lavar. Esses números indicam que o banho diário pode não ser tão essencial quanto se pensa e que grande parte da prática está ligada a hábitos culturais.

Shumack explica que, nas últimas décadas, o banho diário passou a ser considerado normal mais por questões sociais do que de saúde. Ele reforça que o odor corporal é produzido principalmente pelas glândulas das axilas e da virilha, e não por todo o corpo, mostrando que a lavagem completa diária pode ser desnecessária.

O papel da pele e dos óleos naturais

A pele possui uma proteção natural formada por óleos e barreira cutânea que defendem o corpo contra bactérias, vírus e outros microrganismos. Shumack alerta que lavar-se todos os dias com água muito quente remove esses óleos, deixando a pele mais vulnerável.

Além disso, a higiene excessiva pode causar ressecamento, descamação e piora de condições como eczema. O professor destaca que isso pode aumentar a permeabilidade a microrganismos e gerar irritação, coceira e descamação.

O que dizem outros especialistas

O professor de virologia John Oxford, da Escola de Medicina e Odontologia Queen Mary, afirma que a maioria das pessoas não precisa tomar banho todos os dias. Ele ressalta que, se as mãos forem lavadas com frequência e áreas específicas do corpo forem higienizadas, um banho a cada dois ou três dias não traz riscos à saúde.

Isso mostra que algumas regiões do corpo exigem mais atenção, como axilas, mãos e virilha, enquanto o corpo inteiro pode não precisar de limpeza diária. Assim, a higiene pode ser adaptada de acordo com o clima, a atividade física e o estado da pele.

Implicações práticas e cuidados recomendados

Na prática, é possível ajustar a rotina de banho de forma consciente. Em dias com pouca transpiração ou pouca atividade física, pode ser suficiente lavar apenas as áreas que produzem odor, reservando o banho completo para situações em que seja necessário.

É importante também evitar água muito quente e sabonetes agressivos, pois podem causar ressecamento e irritação. Optar por produtos suaves, enxaguar bem e hidratar a pele após o banho ajuda a manter sua saúde e equilíbrio natural.

Leia mais

Imagem - De vendedor de balas e dono da maior chocolateria do Brasil: a história do criador da Garoto

De vendedor de balas e dono da maior chocolateria do Brasil: a história do criador da Garoto

Imagem - Fígado em alerta: sintomas que indicam que algo não vai bem com o órgão

Fígado em alerta: sintomas que indicam que algo não vai bem com o órgão

Imagem - Faria? Conheça a tradição natalina onde pessoas saem no soco para resolver brigas e depois bebem juntas

Faria? Conheça a tradição natalina onde pessoas saem no soco para resolver brigas e depois bebem juntas

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos
Imagem - Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada