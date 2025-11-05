SAÚDE

Precisa tomar banho todos os dias? Estudo revela que uma vez a cada três dias é o ideal

Como a pressão social influenciou a ideia de banho diário

Agência Correio

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 06:00

Como a pressão social influenciou a ideia de banho diário Crédito: (Banco de imagens)

Atualmente, a ideia de tomar banho todos os dias é considerada quase obrigatória, mas especialistas indicam que isso nem sempre é necessário. O professor Stephen Shumack, presidente da Australian College of Dermatologists, afirma que a prática do banho diário se popularizou mais por pressão social do que por necessidade real.

Além disso, tomar banho com frequência excessiva, principalmente usando água muito quente e sabonetes fortes, pode prejudicar a pele. A remoção constante dos óleos naturais deixa a pele mais vulnerável a microrganismos, provoca ressecamento, coceira e pode agravar problemas como o eczema.

Banho 1 de 10

A rotina diária do banho e as raízes sociais

Pesquisas realizadas no Reino Unido mostram que quatro em cada cinco mulheres não tomam banho todos os dias e cerca de um terço delas consegue ficar até três dias sem se lavar. Esses números indicam que o banho diário pode não ser tão essencial quanto se pensa e que grande parte da prática está ligada a hábitos culturais.

Shumack explica que, nas últimas décadas, o banho diário passou a ser considerado normal mais por questões sociais do que de saúde. Ele reforça que o odor corporal é produzido principalmente pelas glândulas das axilas e da virilha, e não por todo o corpo, mostrando que a lavagem completa diária pode ser desnecessária.

O papel da pele e dos óleos naturais

A pele possui uma proteção natural formada por óleos e barreira cutânea que defendem o corpo contra bactérias, vírus e outros microrganismos. Shumack alerta que lavar-se todos os dias com água muito quente remove esses óleos, deixando a pele mais vulnerável.

Além disso, a higiene excessiva pode causar ressecamento, descamação e piora de condições como eczema. O professor destaca que isso pode aumentar a permeabilidade a microrganismos e gerar irritação, coceira e descamação.

O que dizem outros especialistas

O professor de virologia John Oxford, da Escola de Medicina e Odontologia Queen Mary, afirma que a maioria das pessoas não precisa tomar banho todos os dias. Ele ressalta que, se as mãos forem lavadas com frequência e áreas específicas do corpo forem higienizadas, um banho a cada dois ou três dias não traz riscos à saúde.

Isso mostra que algumas regiões do corpo exigem mais atenção, como axilas, mãos e virilha, enquanto o corpo inteiro pode não precisar de limpeza diária. Assim, a higiene pode ser adaptada de acordo com o clima, a atividade física e o estado da pele.

Implicações práticas e cuidados recomendados

Na prática, é possível ajustar a rotina de banho de forma consciente. Em dias com pouca transpiração ou pouca atividade física, pode ser suficiente lavar apenas as áreas que produzem odor, reservando o banho completo para situações em que seja necessário.