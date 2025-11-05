Os homens baixinhos podem ser tão intimidadores quanto os altos, diz estudo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:00
Pesquisadores da Universidade de Northumbria, em Newcastle (Inglaterra), descobriram que a maneira como um homem caminha pode afetar diretamente a impressão que os outros têm sobre o tamanho e a força dele.
Mesmo sem muitos detalhes visuais, o cérebro humano é capaz de identificar sinais sutis que sugerem dominância física.
Homens menores também podem ser intimidadores
O balanço do tronco de um lado para o outro e o peito ligeiramente projetado são dois movimentos que ajudam a transmitir essa impressão, independentemente da altura ou do porte corporal.
Os cientistas utilizaram tecnologia de captura de movimento em 3D para analisar 52 homens caminhando naturalmente.
Em seguida, mostraram essas gravações a 137 participantes, que avaliaram o quão fisicamente dominantes pareciam os indivíduos, baseando-se apenas na forma de andar.
Os resultados mostraram que diferentes combinações entre tamanho corporal e tipo de caminhada podiam gerar percepções semelhantes de dominância.
Assim, um homem mais baixo e magro, mas com movimentos mais amplos, podia parecer tão imponente quanto alguém maior que se movia de forma mais contida.
Entre os padrões observados, dois se destacaram: a oscilação do tronco e a abertura dos ombros, mantendo-os afastados do peito.
Homens que apresentavam essas características foram considerados mais dominantes, mesmo sem que o público visse seu rosto, altura real ou outros traços físicos.
Segundo os autores, os movimentos corporais dinâmicos funcionam como um canal independente de comunicação sobre força e capacidade de luta.
Como a forma de caminhar é algo geralmente inconsciente, ela pode revelar aspectos genuínos da autoconfiança e da presença física de uma pessoa.
Esse tipo de expressão também é comum em outros animais, em que sinais corporais servem para atrair parceiros ou afastar competidores.
No caso humano, o estudo sugere que até um homem menor pode transmitir a mesma sensação de poder e dominância de alguém fisicamente mais avantajado, apenas ajustando seu jeito de andar.