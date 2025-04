EM ABRIL

Salvador sedia maior congresso de dermatologia do país com foco inédito em pele étnica

Evento reúne 4 mil profissionais e debate avanços científicos com ênfase em diversidade racial

Salvador será palco do 35º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica entre os dias 24 e 27 de abril, com um tema pioneiro: "Pele Étnica e Cirurgia Dermatológica". Promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), o evento ocorrerá no Centro de Convenções da cidade e deve reunir cerca de 4 mil participantes, entre médicos, residentes e representantes da indústria farmacêutica. >