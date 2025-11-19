TRÂNSITO

Rio Vermelho: obra da Embasa interdita via nesta quinta (20) e altera itinerário de linhas de ônibus; veja quais

A previsão é que a intervenção aconteça das 6h às 22h

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 17:43

Avenida Cardeal da Silva, no Rio Vermelho Crédito: Reprodução

Uma obra de manutenção da Embasa vai causar o bloqueio total da Avenida Cardeal da Silva, no bairro da Federação, nesta quinta-feira (20), nas imediações do Rio Vermelho, cerca de 130 metros após a Travessa Prudente de Moraes. A previsão é que a intervenção aconteça das 6h às 22h.

Com isso, as linhas de ônibus que circulam pela via terão seus itinerários desviados nesta quinta. As linhas 0140 – Lapa x Rio Vermelho (Cardeal da Silva) e 0933 – Doron–Rio das Pedras x Praça da Sé terão os trajetos modificados temporariamente. A 0140 seguirá pela Av. Cardeal da Silva até a altura da farmácia Drogasil, onde fará o retorno para a Av. Anita Garibaldi, seguindo pela Travessa Bartholomeu de Gusmão, Av. Oceânica, Rua da Paciência, Rua Guedes Cabral, de onde retoma seu itinerário normal.

No sentido oposto, a linha passará pela Rua João Gomes, Rua da Paciência, Rua Eurycles de Mattos, Av. Anita Garibaldi, após o Monumento Clériston Andrade, Rua Caetano Moura, Av. Cardeal da Silva, retornando na farmácia Drogasil, no seu itinerário normal.

Já a linha 0933 seguirá pela Rua João Gomes, Rua da Paciência, Rua Eurycles de Mattos, Av. Anita Garibaldi, Rua Caetano Moura, Av. Cardeal da Silva sentido Rio Vermelho e retorna nas imediações da farmácia Drogasil, seguindo o itinerário regular. Na volta, a linha passará pela Av. Anita Garibaldi, Travessa Bartholomeu de Gusmão, Av. Oceânica, Rua da Paciência, Rua Guedes Cabral e daí segue o roteiro normal.