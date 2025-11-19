Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rio Vermelho: obra da Embasa interdita via nesta quinta (20) e altera itinerário de linhas de ônibus; veja quais

A previsão é que a intervenção aconteça das 6h às 22h

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 17:43

Avenida Cardeal da Silva, no Rio Vermelho
Avenida Cardeal da Silva, no Rio Vermelho Crédito: Reprodução

Uma obra de manutenção da Embasa vai causar o bloqueio total da Avenida Cardeal da Silva, no bairro da Federação, nesta quinta-feira (20), nas imediações do Rio Vermelho, cerca de 130 metros após a Travessa Prudente de Moraes. A previsão é que a intervenção aconteça das 6h às 22h.

Com isso, as linhas de ônibus que circulam pela via terão seus itinerários desviados nesta quinta. As linhas 0140 – Lapa x Rio Vermelho (Cardeal da Silva) e 0933 – Doron–Rio das Pedras x Praça da Sé terão os trajetos modificados temporariamente. A 0140 seguirá pela Av. Cardeal da Silva até a altura da farmácia Drogasil, onde fará o retorno para a Av. Anita Garibaldi, seguindo pela Travessa Bartholomeu de Gusmão, Av. Oceânica, Rua da Paciência, Rua Guedes Cabral, de onde retoma seu itinerário normal.

No sentido oposto, a linha passará pela Rua João Gomes, Rua da Paciência, Rua Eurycles de Mattos, Av. Anita Garibaldi, após o Monumento Clériston Andrade, Rua Caetano Moura, Av. Cardeal da Silva, retornando na farmácia Drogasil, no seu itinerário normal.

Já a linha 0933 seguirá pela Rua João Gomes, Rua da Paciência, Rua Eurycles de Mattos, Av. Anita Garibaldi, Rua Caetano Moura, Av. Cardeal da Silva sentido Rio Vermelho e retorna nas imediações da farmácia Drogasil, seguindo o itinerário regular. Na volta, a linha passará pela Av. Anita Garibaldi, Travessa Bartholomeu de Gusmão, Av. Oceânica, Rua da Paciência, Rua Guedes Cabral e daí segue o roteiro normal.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), equipes do órgão e prepostos das concessionárias estarão pela região para orientar usuários e motoristas sobre as alterações. As linhas retornarão aos seus itinerários normais após a conclusão das obras e liberação da via para o tráfego.

Leia mais

Imagem - Novas linhas de ônibus passam a circular em Salvador nesta quarta (19)

Novas linhas de ônibus passam a circular em Salvador nesta quarta (19)

Imagem - Motociclista morre após bater em carro e ser arremessado para debaixo de ônibus em Salvador

Motociclista morre após bater em carro e ser arremessado para debaixo de ônibus em Salvador

Imagem - Salvador testa ônibus elétrico no Centro Histórico e revive era dos bondes

Salvador testa ônibus elétrico no Centro Histórico e revive era dos bondes

Tags:

Trânsito Ônibus Transporte Obra rio Vermelho Embasa Federação

Mais recentes

Imagem - Congresso de Casos e Terapias Individualizadas acontece em Salvador nesta sexta (21) e sábado (22)

Congresso de Casos e Terapias Individualizadas acontece em Salvador nesta sexta (21) e sábado (22)
Imagem - Cliente é baleada durante assalto em loja na Bahia

Cliente é baleada durante assalto em loja na Bahia
Imagem - Homem é absolvido na Bahia após agredir genro para defender filha de violência doméstica

Homem é absolvido na Bahia após agredir genro para defender filha de violência doméstica

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores
01

Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores

Imagem - Grupo empresarial é alvo de investigação por sonegar mais de R$ 13 milhões em impostos na Bahia
02

Grupo empresarial é alvo de investigação por sonegar mais de R$ 13 milhões em impostos na Bahia

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
03

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador
04

Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador