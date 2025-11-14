Acesse sua conta
Motociclista morre após bater em carro e ser arremessado para debaixo de ônibus em Salvador

Caso foi registrado na Rua Thomaz Gonzaga, em Pernambués

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10:57

Motociclista bateu em carro e foi arremessado para debaixo de ônibus
Motociclista bateu em carro e foi arremesado pa Crédito: Reprodução

Um motociclista identificado como Vanderlei, 40 anos, morreu em um grave acidente na Rua Thomaz Gonzaga, no bairro de Pernambués, por volta das 9h desta sexta-feira (14). A informação foi confirmada pela Transalvador.

Segundo informações iniciais, Vanderlei tentava ultrapassar um veículo quando atingiu a lateral do carro, perdeu o controle da moto e foi arremessado para debaixo de um ônibus que trafegava no sentido contrário.

Nas imagens, é possível ver o motorista do coletivo freando imediatamente, mas sem conseguir evitar o atropelamento. Com o impacto, o motociclista acabou ficando preso debaixo do ônibus.

Motociclista bateu em carro e foi arremessado para debaixo de ônibus

Motociclista bateu em carro e foi arremesado pa por Reprodução
Motociclista bateu em carro e foi arremesado pa por Reprodução
Motociclista bateu em carro e foi arremesado pa por Reprodução
Motociclista bateu em carro e foi arremesado pa por Reprodução
Motociclista bateu em carro e foi arremesado pa por Reprodução
1 de 5
Motociclista bateu em carro e foi arremesado pa por Reprodução

O acidente interrompeu o trânsito na via até as 10h30. O corpo do motociclista permanece no local, aguardando a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção.

A colisão aconteceu em um trecho movimentado da principal via de Pernambués, nas proximidades do Fort Supermercados.

