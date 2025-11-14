Horto Florestal vira alvo de ladrões de Ozempic e farmácia é assaltada no bairro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10:01
O bairro do Horto Florestal, em Salvador, virou alvo nesta quinta-feira (13) de uma ação criminosa que tem sido registrada diariamente na capital. No local, dois homens armados chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto.
Ao entrar no estabelecimento e render os funcionários, os bandidos se dirigiram ao refrigerador que armazena canetas emagrecedoras, que têm sido objeto de desejo de criminosos por conta do alto valor e a demanda no mercado paralelo.
A informação do assalto foi confirmada por moradores que frequentam a Drogasil, farmácia que virou alvo dos criminosos. No local, clientes e funcionários temem que a situação se repita outras vezes, como acontece nos bairros da Graça e da Pituba.
Roubos de canetas injetáveis acendem alerta em Salvador
Procuradas, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) não respondeu sobre o caso e a Polícia Civil (PC) informou que não houve registro de boletim de ocorrência relativo ao assalto, o que é comum pelo fato do crime ter acontecido em menos de 12 horas.
O CORREIO já mostrou em reportagem que esse tipo de crime tem se tornado mais frequente, devido ao alto valor de mercado e à grande procura pelos medicamentos, muitas vezes utilizados sem prescrição médica e para fins estéticos.
O cenário se consolida diante da inserção de facções nos assaltos. Tanto é que, em 2025, um grupo virou alvo de operação por roubar 23 farmácias em bairros diferentes no primeiro semestre.