Horto Florestal vira alvo de ladrões de Ozempic e farmácia é assaltada no bairro

Caso foi registrado na noite de quinta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10:01

Farmácia virou alvo de assalto no Horto Florestal Crédito: Reprodução

O bairro do Horto Florestal, em Salvador, virou alvo nesta quinta-feira (13) de uma ação criminosa que tem sido registrada diariamente na capital. No local, dois homens armados chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto.

Ao entrar no estabelecimento e render os funcionários, os bandidos se dirigiram ao refrigerador que armazena canetas emagrecedoras, que têm sido objeto de desejo de criminosos por conta do alto valor e a demanda no mercado paralelo.

A informação do assalto foi confirmada por moradores que frequentam a Drogasil, farmácia que virou alvo dos criminosos. No local, clientes e funcionários temem que a situação se repita outras vezes, como acontece nos bairros da Graça e da Pituba.

Roubos de canetas injetáveis acendem alerta em Salvador

Canetas apreendidas após roubo de farmácia em Itapuã no dia 12 de setembro por Divulgação
Pague Menos da Rua Sabino Silva, em Ondina, sofreu furto de 17 canetas injetáveis no dia 24 de setembro por Reprodução/Google Street View
No dia 5 de agosto, dois homens armados roubaram canetas Ozempic e Wegovy de uma drogaria no Costa Azul  por Reprodução
Prejuízos dos roubos em Salvador é de aproximadamente R$2 milhões só em 2025 por Shutterstock
Para evitar roubos, donos de farmácias contratam seguranças e optam por fechar mais cedo por Divulgação
1 de 5
Canetas apreendidas após roubo de farmácia em Itapuã no dia 12 de setembro por Divulgação

Procuradas, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) não respondeu sobre o caso e a Polícia Civil (PC) informou que não houve registro de boletim de ocorrência relativo ao assalto, o que é comum pelo fato do crime ter acontecido em menos de 12 horas.

O CORREIO já mostrou em reportagem que esse tipo de crime tem se tornado mais frequente, devido ao alto valor de mercado e à grande procura pelos medicamentos, muitas vezes utilizados sem prescrição médica e para fins estéticos.

O cenário se consolida diante da inserção de facções nos assaltos. Tanto é que, em 2025, um grupo virou alvo de operação por roubar 23 farmácias em bairros diferentes no primeiro semestre.

Salvador Ozempic Assalto Farmácia Canetas Emagrecedoras

