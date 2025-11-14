CRIME

Horto Florestal vira alvo de ladrões de Ozempic e farmácia é assaltada no bairro

Caso foi registrado na noite de quinta-feira (13)

Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10:01

Farmácia virou alvo de assalto no Horto Florestal Crédito: Reprodução

O bairro do Horto Florestal, em Salvador, virou alvo nesta quinta-feira (13) de uma ação criminosa que tem sido registrada diariamente na capital. No local, dois homens armados chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto.

Ao entrar no estabelecimento e render os funcionários, os bandidos se dirigiram ao refrigerador que armazena canetas emagrecedoras, que têm sido objeto de desejo de criminosos por conta do alto valor e a demanda no mercado paralelo.

A informação do assalto foi confirmada por moradores que frequentam a Drogasil, farmácia que virou alvo dos criminosos. No local, clientes e funcionários temem que a situação se repita outras vezes, como acontece nos bairros da Graça e da Pituba.

Procuradas, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) não respondeu sobre o caso e a Polícia Civil (PC) informou que não houve registro de boletim de ocorrência relativo ao assalto, o que é comum pelo fato do crime ter acontecido em menos de 12 horas.

O CORREIO já mostrou em reportagem que esse tipo de crime tem se tornado mais frequente, devido ao alto valor de mercado e à grande procura pelos medicamentos, muitas vezes utilizados sem prescrição médica e para fins estéticos.