Dado Dolabella é condenado em segunda instância por agressão a ex, diz jornalista

Pena teria sido fixada em 1 ano e 2 meses de detenção em regime aberto; crime foi cometido em 2020

  Elis Freire

  Elis Freire

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 22:47

O ator Dado Dolabella
O ator Dado Dolabella

O jornalista Paulo Mathias confirmou na noite desta terça-feira (30) que a Justiça do Rio de Janeiro condenou em segunda instância Carlos Eduardo Bouças Dolabella Filho, conhecido como Dado Dolabella, por agressões a ex-namorada. O crime foi cometido em 2020 contra Marina Dolabella, prima e ex do ator, que já havia sido condenado em primeira instância em 29 de agosto deste ano pela agressão. 

Segundo o comunicador, os desembargadores fixaram, por unanimidade, a pena de Dado em um ano e dois meses de detenção, em regime aberto, além de determinarem a obrigação de não sair da comarca sem autorização judicial pelo prazo de dois anos. Ele também deverá participar de um grupo reflexivo para rever suas ações. 

Na primeira decisão da juíza Cíntia Souto Machado, do VII Juizado de Violência Doméstica da Barra da Tijuca, os maus antecedentes de Eduardo Dolabella e o fato de ter rompido o tímpano da vítima após as agressões contribuíram para a condenação. A pena havia sido fixada em 2 anos e 4 meses, também em regime aberto.

A denúncia do Ministério Público apontou que Dolabella agrediu a então namorada, que também é sua prima, em 2020 depois de uma briga causada por ciúmes, após ler uma mensagem de uma conversa entre ela e um amigo. Segundo a denúncia do MP, ele agrediu a ex com puxões de cabelo, tapas e socos no rosto. À Justiça, Dado Dolabella negou todas as acusações, mas não conseguiu explicar as lesões no corpo da vítima, reveladas na perícia.

Polêmicas e crimes

Dado Dolabella tem histórico de agressões e denúncias na Justiça. Em 2008, o ator foi condenado por agredir a atriz Luana Piovani e a camareira Esmeralda Honório em uma boate no Rio de Janeiro. Piovani relatou um "tapa gigante na cara". A condenação inicial de 2 anos e 9 meses em regime aberto e R$ 40 mil de indenização foi parcialmente anulada pelo TJ-RJ. O Ministério Público, porém, recorreu pela aplicação da pena. 

A ex-companheira de Dado Viviane Sarahyba também denunciou agressões físicas durante o casamento e obteve medidas protetivas. Em 2014, ele foi condenado por injúrias e pichações em seu carro, com pena convertida em serviços comunitários. Já em 2020, Marina Dolabella registrou boletim de ocorrência relatando tapas, socos e puxões de cabelo, resultando em medida protetiva e agora em condenação em segunda instância. 

Dolabella também já apresentou comportamentos violentos em situações públicas e profissionais. Em 2014, empurrou um produtor da Record no Caribe; em 2003, quebrou a mesa do apresentador João Gordo com um machado. Ele também foi preso duas vezes por não pagar pensão alimentícia.

Mais recentemente, após o fim do relacionamento com a cantora Wanessa Camargo, ele teve seu nome colocado no centro de uma polêmica por uma possível agressão contra a famosa. Wanessa, porém, veio à público e negou ter sido agredida pelo ex, relatando que tudo se tratou apenas de uma "crise de ciúmes". 

Tags:

Justiça

