Globo de Ouro 2026: veja onde assistir à premiação e os horários no Brasil

Monique Lobo
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 20:06
A 83ª edição do Globo de Ouro acontece neste domingo (11), em Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a entrega dos trófeus começa às 22h. O país tem mais uma chance de levar o prêmio pra casa, dessa vez com o filme "O Agente Secreto".
Antes de começar a cerimônia de premiação, que vai ser apresentada pela humorista Nikki Glaser, já vai ser possível acompanhar a chegada dos artistas no tapete vermelho pelas transmissões no Brasil, que começam as 21h30.
O Agente Secreto
Por aqui, vai ser possível assistir pela televisão na Globo, após o Fantástico, e no canal fechado TNT (a partir das 21h30). Também vai ser possível assistir pelo streaming HBO Max (também, a partir das 21h30) e pelo Globoplay, no sinal aberto.
O filme "O Agente Secreto" concorre em três categorias na premiação: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, pela atuação do baiano Wagner Moura.