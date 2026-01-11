Acesse sua conta
Globo de Ouro 2026: veja onde assistir à premiação e os horários no Brasil

Brasil está concorrendo em três categorias com o filme "O Agente Secreto"

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 20:06

O troféu do Globo de Ouro
O troféu do Globo de Ouro Crédito: Reprodução

83ª edição do Globo de Ouro acontece neste domingo (11), em Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a entrega dos trófeus começa às 22h. O país tem mais uma chance de levar o prêmio pra casa, dessa vez com o filme "O Agente Secreto".

Antes de começar a cerimônia de premiação, que vai ser apresentada pela humorista Nikki Glaser, já vai ser possível acompanhar a chegada dos artistas no tapete vermelho pelas transmissões no Brasil, que começam as 21h30.

1 de 19
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

Por aqui, vai ser possível assistir pela televisão na Globo, após o Fantástico, e no canal fechado TNT (a partir das 21h30). Também vai ser possível assistir pelo streaming HBO Max (também, a partir das 21h30) e pelo Globoplay, no sinal aberto.

O filme "O Agente Secreto" concorre em três categorias na premiação: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, pela atuação do baiano Wagner Moura.

