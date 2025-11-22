PRISÃO PREVENTIVA

Plantão da Globo interrompe programação e anuncia prisão de Bolsonaro; veja como foi

Boletim confirmou a prisão por ordem de Alexandre de Moraes logo após a condenação do ex-presidente a 27 anos e 3 meses

Heider Sacramento

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 08:33

Jair Bolsonaro está preso Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles

A manhã deste sábado (22) ficou marcada por um dos momentos mais tensos da TV brasileira quando o clássico Plantão da Globo entrou no ar para anunciar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A emissora interrompeu a programação com o som inconfundível da vinheta e trouxe, ao vivo, a confirmação de que a Polícia Federal havia cumprido a ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal.

A abertura inesperada veio pouco depois das 6h e repetiu o mesmo clima de urgência de coberturas históricas. A apresentadora entrou no ar com informações iniciais sobre a detenção e detalhou que o ex-presidente havia sido levado para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. O boletim citou, ainda, que Bolsonaro ficaria em uma sala de Estado um espaço reservado para autoridades e ex-chefes de governo.

Por que ele foi preso

A prisão ocorre após a condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado por tentativa de golpe de Estado depois da derrota eleitoral de 2022. A decisão foi tomada pela Primeira Turma do STF que analisou as acusações de tentativa de abolição violenta do Estado democrático, organização criminosa e incitação a atos antidemocráticos.

Fontes da PF informaram à imprensa que Bolsonaro não passou por cela comum. A sala de Estado usada para autoridades possui cama, banheiro privativo, mesa e televisão. A determinação do Supremo inclui proibição de algemas e restrição a exposição midiática durante o deslocamento.