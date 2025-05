DE OLHO NAS FÉRIAS

Trancoso ganha pop-up stores temáticas a partir de julho

Iniciativa é resultado de parceria entre a tradicional Casa da Glória e a Estáter Eventos

Trancoso, distrito localizado na região Sul do estado, vai ganhar três casas living de diferentes marcas em julho deste ano e, também, entre dezembro de 2025 e março de 2026, no período do Verão. >