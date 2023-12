Confira 15 lugares imperdíveis para curtir no Verão de Trancoso

Trancoso. Crédito: Divulgação

Todo ano é a mesma coisa: chega o Verão e todos os holofotes se voltam para Trancoso. O lugarejo que pertence a Porto Seguro, no extremo sul baiano, já é bem visitado o ano inteiro, mas é na estação mais quente do ano que vira objeto de cobiça. Suas praias, bares e restaurantes se transformam em pontos de encontro de uma galera super descolada e as vagas nos locais mais badalados, onde rola todo o burburinho do vilarejo, ficam ainda mais disputadas.

Durante o dia, a ferveção é nos clubes de praia e, à noite, todas as atenções se voltam para o Quadrado, que pulsa num ritmo intenso, num vai e vem de turistas do mundo inteiro. São opções diversas, para todos os gostos e bolsos.

O Alô Alô Bahia que não perde uma ferveção de Verão, e está acostumado a circular pelas praias de Trancoso, sabe o que bomba por lá e traz aqui uma seleção de 15 endereços imperdíveis, que não dá para sair do vilarejo sem passar por eles. Confira aqui as dicas e veja o que vai encontrar em cada um desses lugares.

Maritaca

Maritaca. Crédito: Divulgação

Um dos restaurantes mais tradicionais de Trancoso, o Maritaca tem uma atmosfera super aconchegante. Possui uma área externa arborizada, com decoração rústica e almofadas coloridas. É daqueles lugares que abraça. Só abre para o jantar e é famoso pela pizza de massa fininha e também pelas massas. Um dos queridinhos do cardápio é o risoto de limão siciliano com lagosta na manteiga. O restaurante funciona há quase duas décadas no mesmo lugar, a poucos metros do Quadrado. E como tudo que tem na região mais badalada de Trancoso, os preços são salgados, mas vale viver a experiência.

Onde fica: Rua Carlos Alberto Parracho, S/N

Funcionamento: de terça a domingo, a partir das 18h30

Telefone: (73) 3668-1702

Instagram: @maritacarestaurante

Jacaré

Jacaré. Crédito: Divulgação

Lugar incrível, com uma energia encantadora e aconchegante. Ostenta uma decoração rústica super charmosa e é famoso pelo bom atendimento. É um dos restaurantes mais antigos e conhecidos de Trancoso. Reúne uma galera descolada e está sempre lotado. Para os amantes da gastronomia, o cardápio é uma perdição: tem fettuccine com ragú de costela, polvo grelhado na parrilha, vermelho com risoto de camarão... Indo lá, não deixe de conferir também a carta de drinks, você vai gostar.

Onde fica: Rua Carlos Alberto Parracho, 121,

Funcionamento: abre todos os dias, às 19h, com exceção das terças-feiras, que fica fechado

Telefone: (73) 3668-2158

Instagram: @jacadobrasil

Pousada Estrela D’Água

Crédito: Divulgação

Localizada na Praia dos Nativos, a mais badalada de Trancoso, a Pousada Estrela D´Água é um daqueles pontos de parada obrigatória. Ela oferece três possibilidades de experiências gastronômicas. O Aldeia São João, que fica no meio do jardim da pousada, com vista para o mar, onde é possível conferir um cardápio bem elaborado, com destaque para a moqueca servida na casa, que é bastante elogiada. Tem ainda o Bar da Costa, espaço badalado, que nesse Verão, numa parceria entre a pousada e a marca italiana, estreou como Ferragamo Beach Club, nome que mantém até o Carnaval. Ele fica próximo das piscinas e de frente para o mar e é uma boa pedida para tomar uns drinks e petiscar. Agora, quem não abre mão de um japa, o Sushi Estrela é o lugar ideal para apreciar o sabor da tradicional culinária japonesa de frente para o mar. Também entre as novidades do Verão, até 20 de janeiro, o chef Wdson Vaz, do renomado Sushi Vaz, de São Paulo, é quem comanda o menu do espaço.

Onde fica: Estrada Arraial d'Ajuda, nº 1011 Praia dos Nativos

Funcionamento: Bar da Costa (Ferragamo Beach Club), das 10h30 às 17h, Sushi Estrela (Sushi Vaz) a partir das 19h e Aldeia São João, a partir das 18h30

Whatsapp: (73) 99821 9934

Instagram: @estreladagua

Muru

A melhor pedida para os veganos e vegetarianos, mas vale ir também quem não é, mas adora desbravar lugares que transbordam cuidado e afeto. Funciona nos fundos da loja Trancoseando, próximo ao Quadrado, possui uma decoração simples e despojada, mas que carrega beleza e delicadeza nos detalhes. Lá você pode relaxar com um escaldapé pra aliviar as tensões ou também com os coquetéis autorais da casa, como o realeza, o mussununga e o atatajima. Pra comer, a dupla de pão de queijo, com queijo maturado da Chapada Diamantina recheado com pasta de berinjela ou apostar nos croquetes de milho com molho de abacate. Quando o assunto é sobremesa, o bolo pudim de tapioca é um dos queridinhos dos clientes. Mas o mundo não vive só de calmaria e, sim, lá tem música para dançar.

Onde fica: Rua Carlos Alberto Parracho, 36, nos fundos da loja Trancoseando

Funcionamento: de terça a domingo, a partir das 18h

Telefone: (41) 99990-6240

Instagram: @murutrancoso

Tasca

Para quem quer um bacalhau para comer rezando ou se deliciar com outras iguarias da culinária portuguesa, a pedida é o Tasca. É que a tradicional culinária portuguesa é o carro chefe do restaurante que foi inaugurado este ano e funciona Na Praça, espaço que reúne lojinhas, cafés e o restaurante. Outro destaque do cardápio é o polvo à lagareiro, mais um clássico português. De entrada, não poderia faltar o famoso bolinho de bacalhau. Pra bebericar, peça um Jorge Amado, um dos drinks autorais da casa, feito com cachaça, cravo e canela e mix tropical. A decoração também torna o lugar charmoso e aconchegante.

Onde fica? Praça São João Batista 389

Funcionamento: abre todos os dias a partir das 18h

Contato: 73 99904-8598

Instagram: @tascatrancoso

Tartarugas Bar e Restaurante

É daqueles lugares para sentar, tomar um sol e apreciar o mar calmo, de uma cor indescritível, em uma das praias mais lindas de Trancoso. Sim, aliado a isso, vale tomar uns bons drinks e saborear uns petiscos. No Tartarugas Bar e Restaurante você pode escolher ficar em uma das tendas na areia ou optar por um bangalô na parte de cima da falésia, com uma vista maravilhosa, num ambiente cheio de coqueiros, com rede, esteira e almofadões. Ali, você deita, entra num estágio de relaxamento absoluto e só pensa: se existe vida melhor do que essa, eu não lembro. Dá vontade de ficar o dia inteiro ouvindo música boa e curtindo a paisagem deslumbrante. Um detalhe importante, só atendem com reserva.

Onde fica? Condomínio Terravista

Funcionamento: a partir das 8h30

Whatsapp: 73 99808 0339

Instagram: @praiatartarugas

Floresta

Um buffet diferenciado num lugar mágico, cercado por verde, e com gostinho de comida caseira feita no forno a lenha e com afeto. Assim é o Restaurante Floresta, do empresário Fernando Droghetti, que também é proprietário do Jacaré, e foi construído em meio a uma floresta de seringueiras de 400 hectares, em Rio da Barra. No local, as mesas ficam dispostas embaixo das árvores e no entorno você vai encontrar redários que te convidam a entrar num estado de relaxamento. Sexta é dia de saborear o famoso bobó de camarão de dona Jandira e no sábado é a vez da feijoada. Mas há opções veganas também no buffet e sobremesas daquelas que prometem fazer você querer lamber os dedos. Pra provar do tempero de dona Jandira é preciso fazer reserva.

Onde fica: Estrada de Trancoso

Funcionamento: das 13h às 16h30

Telefone: (73) 99804 2323

Instagram: @floresta_trancoso

Capim Santo

Ao sentar na mesa de mais um dos charmosos restaurantes do Quadrado, você vai encontrar uma jarra de água saborizada com capim santo, planta medicinal com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e analgésicas, que dá nome ao lugar. Logo depois, é servido um shot de capim santo. Essa forma de receber, com acolhimento, é uma das marcas do lugar, que oferece um ambiente super charmoso, com decoracao rústica e muita sofisticação. Considerado um dos mais tradicionais restaurantes de Trancoso, no Capim Santo, cada prato é uma experiência sensorial. O restaurante, aberto há quase 40 anos, ainda conta no cardápio com pratos originais, a base de peixes e frutos do mar, e segue a filosofia da cozinha com afeto. Há opções vegetarianas e os jantares são sempre animados por um músico tocando voz e violão.

Onde fica: Praça São João, Quadrado

Funcionamento: de segunda a sábado, a partir das 18h30

Telefone/Whatsapp: (73) 3668 2700/ (73) 99990- 5817

Instagram: @capimsantotrancoso

Seu Flô

Depois de circular pelo Quadrado, uma boa pedida pra esticar e dançar como se não houvesse amanhã é o Seu Flô. A casa noturna, que inaugurou em outubro e leva o mesmo nome do tradicional restaurante do Quadrado e do beach Club, promete ser um dos espaços mais badalados do Verão. É um lugar intimista, com música boa, drinks feitos no capricho, comidinhas pra compartilhar e muita animação.

Funcionamento: consultar

Telefone/ Whatsapp: (73) 99949-5586

Instagram: @seuflotrancoso

Bem te vi burguer e cervejas especiais

Quem não resiste a um bom hamburguer, não pode deixar de conferir, em Trancoso, os do Bem te vi. Eles são servidos no pão artesanal, com a carne no ponto certo, e molho saboroso. Pelo nome, você pensa que só vai encontrar hamburgueres, mas o cardápio oferece também opções de petiscos, carnes, saladas, pizzas com massa fininha e crocante, sucos e drinks deliciosos, e, mais de 40 rótulos de cervejas especiais. O ambiente é descontraído, algo mais despojado, mas oferece ótimo atendimento. Agora vai uma informação super importante, principalmente quem acha que para sentar num restaurante no Quadrado é preciso deixar um rim, os preços praticados pelo estabelecimento são considerados justos pelos frequentadores.

Onde fica: Quadrado

Funcionamento: a partir das 18h

Telefone/ Whatsapp: (73) 3668 1314/ (73) 9904 9206

Instagram: @bemtevitrancoso

Santo café

Pra muita gente, o dia só começa depois de um café. E quem ama a iguaria sabe, um bom café faz muita diferença. No Santo Café, o pretinho pode ser degustado a qualquer hora, mas o lugar é uma excelente pedida para uma passada num fim de tarde, para sentir o aroma dos cafés especiais passado na hora, fazer um lanche ou se deliciar com os doces irresistíveis. Dá para pedir uma torta de frango, um bolinho com gosto de casa de vó, um cuscuz recheado, ou uma rabanada com recheio de doce de leite ou goiabada. Tudo é muito saboroso e a experiência fica ainda melhor porque o ambiente é aconchegante e bastante arborizado. O carro chefe pode até ser os cafés especiais, mas por lá também vale a pena experimentar as cervejas Ipas ou tomar um vinho, que é vendido com ótimo custo-benefício.

Onde fica: rua do Telegrafo, 10, Shopping Canto Verde

Funcionamento: diariamente, das 8h às 22h

Telefone/Whatsapp: (73) 3668 2244/ (73) 99972 5711

Instagram: @santocafetrancoso

Casa da Glória

Se você gosta de uma feijoada, não perca a oportunidade de ir num domingo provar a iguaria servida na Casa da Glória, que é considerada uma das melhores da região. Pra quem gosta de uma boa história, dona Glória, que dá nome ao local, que é pousada e restaurante, era parteira das antigas, quando Trancoso ainda não era um lugar badalado. Ela casou com seu João, um pescador, e juntos criaram o negocio que hoje é tocado pelos filhos. De entradinhas, vale a pena pedir uma porção de pastel de feijoada ou saborear os caldinhos. Pra beber, vale a pena provar um drink exótico, como a caipirinha de biri biri, fruta azedinha, prima da carambola, ou uma capirinha de cacau servida na própria fruta. Tem uma decoração rústica, de muito bom gosto, que confere um charme especial ao local. É daqueles lugares que a beleza é encontrada nos pequenos detalhes. Ah, se não curte feijoada, aproveita para pedir um bobó de camarão servido com farofa de banana da terra. Quem provou, não se arrependeu.

Onde fica: Praça São João Bastista, 335

Funcionamento: abre de segunda a sábado, às 18h, e, no domingo, abre só para o almoço, das 13h às 17h

Whatsapp: (73) 98825 6550

Instagram: @casadagloriatrancoso

Casa Clube

Um dos destinos queridinhos para quem não abre mão dos dias quentes de Verão em Trancoso com conforto, na paradisíaca Praia do Rio Verde. O clube de praia ocupa uma área de mais de 5 mil metros2 pé na areia, apesar de pé na areia, mantém uma decoração com pufes, chaises, mesas e sofás coloridos. Já o cardápio é comandado pela alta gastronomia do Jamile Restaurante, fundado em 2015 no tradicional bairro do Bixiga em São Paulo. Durante o Verão, a música está presente no ambiente todos os dias, com DJs comandando as carrapetas. Mas, pra quem busca se exercitar ou até mesmo relaxar na praia, há um deck que foi criado especialmente para atividades voltadas ao corpo e mente, com aulas de ioga, alongamento e funcional, aulas de beach tênis, terapias corporais como shiatsu e reflexologia, além de possibilitar a prática de esportes náuticos, tais como: caiaque, standup paddle e slack line.

Onde fica: Estrada do Rio Verde

Funcionamento: todos os dias, das 10h às 18h30

Whatsapp: 73 2014 0819

Instagram: @casaclubetrancoso

Ginger

Pra sair um pouco do lugar comum, dos cardápios que oferecem pratos parecidos apenas com nomes diferentes, o Ginger traz uma proposta de comida asiática com afeto. É um lugar despretensioso, com uma vibe boa, onde você pode escolher sentar numa mesa - são apenas duas na parte interna e um número maior do lado de fora - ou puxar um dos bancos do balcão e ficar por ali mesmo, de uma forma mais descontraída, batendo um papo com o garçom, buscando informações sobre os pratos e drinks mais pedidos na casa. No cardápio vai encontrar sanduíches vietnamitas, árabe, falafel, até mesmo uma sopa com camarão. Tudo isso embalado por boa música, coquitéis pra escolher, incluindo o que leva o nome da casa, com gengibre, suco de limão, gin, óleo essencial de limão siciliano e menta. Ah, tem também os vinhos e muita animação.

Onde fica: Rua do Beco, 10

Funcionamento: a partir das 19h

Telefone: (73) 99853-0180

Instagram: @gingertrancoso

Tapioca no Quadrado

Se a grana estiver curta ou se quiser diversificar mesmo, fugindo um dia dos menus dos chefs renomados, e experimentar uma tapioca, é obrigatório comer uma com Elma e outra com Sandra. Entra na categoria refeição boa, com preço justo e, quem provou diz que vale cada centavo. Elas montam as barracas no Quadrado e oferecem sabores variados, do camarão a carne seca com queijo coalho, podendo ter uma variação de sabor mais sofisticado. A proposta é de ambiente despojado, de comida de rua, pra quem não tem frescura. Se quiser, ainda pode variar e se lambuzar de dendê, provando o acarajé de Elma, que fica numa banquinha ao lado da tapiocaria.

Onde fica: Praça São João Batista Praça

Funcionamento: todos os dias, das 15hn às 21h30 (Elma) e das 15h às 23h (Sandra)

Telefone: Tapioca da Elma: (73) 99979-3933/ Tapioca da Sandra (73) 99906-3839