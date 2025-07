EDUCAÇÃO

Com nova estrutura, escola no Pero Vaz dobra capacidade de alunos

Unidade escolar em Salvador é reconstruída com R$ 6,6 milhões em investimento

O cenário da educação pública no bairro do Pero Vaz, em Salvador, melhorou com a entrega da nova Escola Municipal Zacarias Boa Morte, reinaugurada nesta quinta-feira (24). A unidade foi completamente reconstruída e agora conta com infraestrutura moderna, acessível e preparada para atender o dobro de alunos, passando de 150 para 300 estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.>